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أول خطوة من ريال مدريد لضم بديل مارسيلو

الأحد 12/مايو/2019 - 07:34 ص
أول خطوة من ريال مدريد لضم بديل مارسيلو
مارسيلو
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منى العوضي
 
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يبحث مسؤولو إدارة نادي ريال مدريد الإسباني مع نظرائهم في أولمبيك ليون مسألة التعاقد مع فيرلاند ميندي ظهير أيسر الفريق وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

 

وقالت صحيفة "الماركا" الإسبانية، إن نادي ريال مدريد بدأ أولى خطواته لضم ميندي الظهير الأيسر البالغ من العمر 23 عاماً والذي ظهر بمستواهم جيد هذا الموسم مع ليون.

 

وجلس جوزيه أنخيل سانشيز مسؤول ريال مدريد ومدير التعاقدات جوني كالافات مع مسؤولي ليون لبحث مسألة التعاقد مع ميندي.

 

وحدد نادي ليون مبلغ 45 مليون يورو كقيمة سوقية للاعب ميندي الذي يريد زيدان أن يضمه للأبيض ويكون دعماً لمركز الظهير الأيسر مع البرازيلي مارسيلو.

 

الجدير بالذكر أن ميندي قد خاض 49 مباراة مع ليون في مختلف البطولات هذا الموسم وقد سجل هدفين.

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