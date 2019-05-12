وفاة نجم شهير قبل إتمامه سن الـ 40

عثرت الشرطة النيوزيلندية، أمس السبت، على الممثل بوا ماغاسيفا، ميتا في شقته في العاصمة ويلينغتون، ليفارق الحياة عن عمر 38 عاما.





واشتهر ماغاسيفا بلعب دور شاين كلارك في مسلسل الأطفال الحركي الأميركي الشهير "باور رينجرز نينجا ستورم" عام 2003، وكذلك دور الممرضة فيني في البرنامج الدرامي النيوزيلندي "شورتلاند ستريت".





وبحسب "نيوزيلندا هيرالد"، تم استدعاء الشرطة إلى منزل في مدينة ويلينغتون، في ساعات الصباح الباكر، لتعثر على جثة ماغاسيفا.