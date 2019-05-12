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موعد مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون 11 مايو في البريميرليج والقنوات الناقلة

الأحد 12/مايو/2019 - 07:19 ص
موعد مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون 11 مايو في البريميرليج والقنوات الناقلة
ليفربول
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محمد أيمن
 
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تختتم اليوم مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالجولة الثامنة والثلاثين والتي يستضيف فيها فريق نادي ليفربول نظيره فريق وولفرهامبتون على ملعب أنفيلد.

 

ويدخل الريدز المباراة برصيد 94 نقطة بفارق نقطة وحيده عن المتصدر مانشستر سيتي في المقابل حسم وولفرهامبتون المركز السابع برصيد 57 نقطة.

 

ومن المنتظر أن تشهد المباراة عودة النجم الدولي المصري محمد صلاح بعد الإصابة التي تعرض لها في لقاء نيوكاسل الماضي والتي أبعدته عن ريمونتادا برشلونة.

 

في المقابل سيعول نونو سانتوس على كتيبة من اللاعبين الواعدين أمثال راؤول خيميينز وجوتا في المقابل سيكون التركيز الأكبر على الخبرة المتمثلة في موتينيو.

 

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الخامسة عصراً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

 

وسوف تنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي الانجليزي مارتن أنكينسون.

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