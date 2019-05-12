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تابع لايف Liver cTiY مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر منقولة مجانا beIN Sports المفتوحة (SaLaH

الأحد 12/مايو/2019 - 07:11 ص
تابع لايف Liver cTiY مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر منقولة مجانا beIN Sports المفتوحة (SaLaH
ليفربول
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تابع لايف Liver cTiY مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر منقولة مجانا beIN Sports المفتوحة (SaLaH NoW)

تختتم اليوم مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالجولة الثامنة والثلاثين والتي يستضيف فيها فريق نادي ليفربول نظيره فريق وولفرهامبتون على ملعب أنفيلد.

 تابع لايف Liver cTiY مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر منقولة مجانا beIN Sports المفتوحة (SaLaH NoW)

ويدخل الريدز المباراة برصيد 94 نقطة بفارق نقطة وحيده عن المتصدر مانشستر سيتي في المقابل حسم وولفرهامبتون المركز السابع برصيد 57 نقطة.

 تابع لايف Liver cTiY مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر منقولة مجانا beIN Sports المفتوحة (SaLaH NoW)

ومن المنتظر أن تشهد المباراة عودة النجم الدولي المصري محمد صلاح بعد الإصابة التي تعرض لها في لقاء نيوكاسل الماضي والتي أبعدته عن ريمونتادا برشلونة.

 تابع لايف Liver cTiY مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر منقولة مجانا beIN Sports المفتوحة (SaLaH NoW)

في المقابل سيعول نونو سانتوس على كتيبة من اللاعبين الواعدين أمثال راؤول خيميينز وجوتا في المقابل سيكون التركيز الأكبر على الخبرة المتمثلة في موتينيو.

 تابع لايف Liver cTiY مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر منقولة مجانا beIN Sports المفتوحة (SaLaH NoW)

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الخامسة عصراً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

 تابع لايف Liver cTiY مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر منقولة مجانا beIN Sports المفتوحة (SaLaH NoW)

وسوف تنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي الانجليزي مارتن أنكينسون.


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