يلا شوت بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الاسبوع ٣٨ بث مباشر Liver TA رابط YalLa sHoOt

تختتم اليوم مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالجولة الثامنة والثلاثين والتي يستضيف فيها فريق نادي ليفربول نظيره فريق وولفرهامبتون على ملعب أنفيلد.

يلا شوت بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الاسبوع ٣٨ بث مباشر Liver TA رابط YalLa sHoOt

ويدخل الريدز المباراة برصيد 94 نقطة بفارق نقطة وحيده عن المتصدر مانشستر سيتي في المقابل حسم وولفرهامبتون المركز السابع برصيد 57 نقطة.

يلا شوت بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الاسبوع ٣٨ بث مباشر Liver TA رابط YalLa sHoOt

ومن المنتظر أن تشهد المباراة عودة النجم الدولي المصري محمد صلاح بعد الإصابة التي تعرض لها في لقاء نيوكاسل الماضي والتي أبعدته عن ريمونتادا برشلونة.

يلا شوت بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الاسبوع ٣٨ بث مباشر Liver TA رابط YalLa sHoOt

في المقابل سيعول نونو سانتوس على كتيبة من اللاعبين الواعدين أمثال راؤول خيميينز وجوتا في المقابل سيكون التركيز الأكبر على الخبرة المتمثلة في موتينيو.

يلا شوت بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الاسبوع ٣٨ بث مباشر Liver TA رابط YalLa sHoOt

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الخامسة عصراً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

يلا شوت بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الاسبوع ٣٨ بث مباشر Liver TA رابط YalLa sHoOt

وسوف تنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي الانجليزي مارتن أنكينسون.

يلا شوت بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الاسبوع ٣٨ بث مباشر Liver TA رابط YalLa sHoOt