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رابط مباراة مان سيتي اليوم.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون بث مباشر كورة ستار مباراة yalla dWaRi اليوم youtube cIt

الأحد 12/مايو/2019 - 07:00 ص
رابط مباراة مان سيتي اليوم.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون بث مباشر كورة ستار مباراة yalla dWaRi اليوم youtube cIt
مانشستر سيتي
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رابط مباراة مان سيتي اليوم.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون بث مباشر كورة ستار مباراة yalla dWaRi اليوم youtube cItY 

تختتم اليوم الأحد مباريات الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم حيث يرحل المتصدر فريق نادي مانشستر سيتي إلى ملعب فالمر من أجل مواجهة فريق نادي برايتون لحساب مباريات الجولة الثامنة والثلاثين.

 رابط مباراة مان سيتي اليوم.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون بث مباشر كورة ستار مباراة yalla dWaRi اليوم youtube cItY 

وتسعى كتيبة بيب جوراديولا إلى تحقيق اللقب حيث يتوجب عليهم الفوز من أجل ضمان التتويج بغض النظر عن نتيجة لقاء ليفربول ضد وولفرهامبتون والتي تقام على ملعب أنفيلد في نفس التوقيت.

 رابط مباراة مان سيتي اليوم.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون بث مباشر كورة ستار مباراة yalla dWaRi اليوم youtube cItY 

ويحتل السيتزينز قبل المواجهة الصدارة برصيد 95 نقطة فيما يحتل فريق نادي برايتون المركز السابع عشر برصيد 36 وتأكد بقاءه في البريميرليج بصورة رسمية.

 رابط مباراة مان سيتي اليوم.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون بث مباشر كورة ستار مباراة yalla dWaRi اليوم youtube cItY 

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وستنقل على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 2 ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي مايكل أوليفير.


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