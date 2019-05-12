موعد مباراة أرسنال وبيرنلي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يرحل فريق نادي أرسنال اليوم الاحد لمواجهة فريق نادي بيرنلي في المباراة التي يحتضنها ملعب إستاد تيرف مور لحساب مباريات الجولة الثامنة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدخل الجانرز فريق نادي ارسنال المباراة بنشوة الوصول إلى الدور النهائي من بطولة اليوروباليج يوم الخميس الماضي على حساب فريق نادي فالنسيا الإسباني.

في المقابل تعتبر المباراة بالنسبة لبيرنلي تحصيل حاصل وهو الذي ضمن البقاء في الدوري خلال الجولات القليلة الماضية.

ويحتل الأرسنال قبل اللقاء المركز الخامس برصيد 67 نقطة في المقابل يدخل رفقاء ويلسون المباراة وهم في المركز الخامس عشر برصيد 40 نقطة.

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الخامسة مساءاً بالتوقيت المحلي لأم القرى " المملكة العربية السعودية ".

فيما ستكون مسؤولية نقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبتورتس إتش دي 3 ويدير اللقاء الحكم المخضرم مايك دين.