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واقعة تاريخية.. حالة واحدة تقود مانشستر سيتي وليفربول إلى موقعة فاصلة

الأحد 12/مايو/2019 - 06:45 ص
واقعة تاريخية.. حالة واحدة تقود مانشستر سيتي وليفربول إلى موقعة فاصلة
ليفربول ومانشستر سيتي
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منى العوضي
 
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ينتظر عشاق الدوري الانجليزي حول العالم مشاهدة نتائج مباريات الجولة الأخيرة من المسابقة وهي التي ستسفر عن هوية بطل النسخة الحالية.

 

ويملك نادي مانشستر سيتي أفضلية للتتويج باللقب، حيثُ يتصدر جدول ترتيب البريميرليج برصيد 95 نقطة، متفوقاً على ليفربول بفارق نقطة وحيدة.

 

ويعد فوز ليفربول على برايتون في عقر داره سيعلن بعدها رسمياً السيتي بطلاً للبريمييرليج للموسم الثاني على التوالي.

 

وقالت صحيفة "الميرور" البريطانية، إن هناك إمكانية لحدوث واقعة تاريخية حال فشل السيتي في الفوز على برايتون، وعدم فوز ليفربول على وولفرهامبتون.

 

وأشارت الصحيفة البريطانية، أن هناك حالة واحدة للجوء الفريقين لمباراة فاصلة لتحديد هوية بطل البريمييرليج، لكن هذا يتطلب تجنب النتائج الأكثر ترجيحاً لمباريات الأحد.

 

ويفترض لجوء الطرفين لمباراة فاصلة حال خسارة السيتي أمام برايتون بنتيجة رباعية نظيفة وفي المقابل يتعادل ليفربول مع وولفرهامبتون بأربعة أهداف لكل منهما.

 

ويتساوى الفريقان، حال حدوث ذلك، في عدد النقاط وهو 95 نقطة، مع تسجيل كل منهما 91 هدفاً واستقبال 26 هدفاً ليصبح فارق الأهداف 65 هدفاً بينهما.

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