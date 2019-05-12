ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

موعد مباراة الزمالك ضد الداخلية 12 مايو في الدوري المصري والقنوات الناقلة

الأحد 12/مايو/2019 - 06:39 ص
موعد مباراة الزمالك ضد الداخلية 12 مايو في الدوري المصري والقنوات الناقلة
الزمالك
Advertisements
طباعة
محمد أيمن
 
Advertisements

يرحل فريق نادي الزمالك اليوم الاحد لمواجهة فريق نادي الداخلية على ملعب إستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

 

وقبل اللقاء يحتل المارد الأبيض المركز الثالث برصيد 63 نقطة جمعها الفريق بعد أن لعب 28 مباراة فقط في المقابل يدخل الداخلية المباراة وهو في المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة.

 

وفي حالة نجح الزمالك أن يلحق بالداخلية الهزيمة رقم 13 له في دوري هذا الموسم سيعني ذلك هبوط أبناء علاء عبد العال إلى دوري الدرجة الاولى المصري وتوديع الأضواء والشهرة.

 

وكات مباراة الذهاب بين الفريقين قد إنتهت بفوز أبناء السويسري كريستيان جروس بهدفين مقابل هدف وشهدت مشاحنات كبيرة بين الجمهور وعلاء عبد العال.

 

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثامنة مساءاً بالتوقيت العالمي جرينيتش +GMT.

 

وسوف تنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناة أون سبورتس إتش دي ويعلق عليها المعلق الكبير حاتم بطيشة.

Advertisements
المزيد عن: نادي الداخلية موعد مباراة الزمالك رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة 7
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
الداخلية
-
x
22:00
-
الزمالك
الدوري الإيطالي
روما
-
x
20:30
-
يوفنتوس
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
-
x
16:00
-
تشيلسي
ليفربول
-
x
16:00
-
وولفرهامبتون
مانشستر يونايتد
-
x
16:00
-
كارديف سيتي
توتنهام هوتسبير
-
x
16:00
-
إيفرتون
بيرنلي
-
x
16:00
-
آرسنال
برايتون
-
x
16:00
-
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني
برشلونة
-
x
18:30
-
خيتافي
ريال سوسييداد
-
x
18:30
-
ريال مدريد
فالنسيا
-
x
18:30
-
ديبورتيفو ألافيس
أتلتيكو مدريد
-
x
18:30
-
إشبيلية