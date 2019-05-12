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يلا شوت ZaMaLeK TV مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية بث مباشر تابع مباراة الزمالك اليوم Zamalek ToDaY

الأحد 12/مايو/2019 - 06:33 ص
يلا شوت ZaMaLeK TV مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية بث مباشر تابع مباراة الزمالك اليوم Zamalek ToDaY
الزمالك
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يلا شوت ZaMaLeK TV مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية بث مباشر تابع مباراة الزمالك اليوم Zamalek ToDaY

يرحل فريق نادي الزمالك اليوم الاحد لمواجهة فريق نادي الداخلية على ملعب إستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

 يلا شوت ZaMaLeK TV مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية بث مباشر تابع مباراة الزمالك اليوم Zamalek ToDaY

وقبل اللقاء يحتل المارد الأبيض المركز الثالث برصيد 63 نقطة جمعها الفريق بعد أن لعب 28 مباراة فقط في المقابل يدخل الداخلية المباراة وهو في المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة.

 يلا شوت ZaMaLeK TV مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية بث مباشر تابع مباراة الزمالك اليوم Zamalek ToDaY

وفي حالة نجح الزمالك أن يلحق بالداخلية الهزيمة رقم 13 له في دوري هذا الموسم سيعني ذلك هبوط أبناء علاء عبد العال إلى دوري الدرجة الاولى المصري وتوديع الأضواء والشهرة.

 يلا شوت ZaMaLeK TV مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية بث مباشر تابع مباراة الزمالك اليوم Zamalek ToDaY

وكات مباراة الذهاب بين الفريقين قد إنتهت بفوز أبناء السويسري كريستيان جروس بهدفين مقابل هدف وشهدت مشاحنات كبيرة بين الجمهور وعلاء عبد العال.

 

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثامنة مساءاً بالتوقيت العالمي جرينيتش +GMT.

وسوف تنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناة أون سبورتس إتش دي ويعلق عليها المعلق الكبير حاتم بطيشة.


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