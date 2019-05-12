رابط yalla shoot مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون بث مباشر koora star .. بث مباشر لمباراة مان سيتي hd | كورة شوت اون لاين

يرحل السيتزينز فريق نادي مانشستر سيتي اليوم الأحد إلى ملعب فالمر لمواجهة فريق نادي برايتون لحساب مباريات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من البريميرليج.

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون بث مباشر koora star .. بث مباشر لمباراة مان سيتي hd | كورة شوت اون لاين

وكانت مباراة الفريقين التي أقيمت في الدور الأول لحساب مباريات الجولة الخامسة عشر قد إنتهت بفوز كتيبة بيب جوارديولا بهدفين مقابل لا شيء.

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون بث مباشر koora star .. بث مباشر لمباراة مان سيتي hd | كورة شوت اون لاين

ويعول رفقاء سيرجيو أجويرو كثيراً على مباراة الغد من أجل التتويج باللقب للموسم الثاني توالياً خاصةً أنهم وصلوا إلى الجولة ما قبل الأخيرة وهم في الصدارة بفارق نقطة عن الوصيف فريق نادي ليفربول.

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون بث مباشر koora star .. بث مباشر لمباراة مان سيتي hd | كورة شوت اون لاين

فيما يخوض فريق برايتون المباراة بمعنويات مرتفعة للغاية دون ضغوطات بعد أن تأكد بقاء الفريق في البريميرليج الموسم المقبل بسقوط كارديف سيتي وفولهام وهيدرسفيلد تاون إلى دوري الدرجة الأولى.

ومن المنتظر أن تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثانية ظهراً بالتوقيت العالمي لمنطقة جرينيتش العالمية +GMT.

وستنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 2 ويديرها تحكيمياً الحكم الخبير مايكل أوليفير صاحب الباع الكبير في الملاعب الأوروبية.



