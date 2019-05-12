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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) beIN SPORTS HD رابط yalla shoot

الأحد 12/مايو/2019 - 06:13 ص
مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) beIN SPORTS HD رابط yalla shoot
مانشستر سيتي
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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة)  beIN SPORTS HD  رابط yalla shoot

يرحل السيتزينز فريق نادي مانشستر سيتي اليوم الأحد إلى ملعب فالمر لمواجهة فريق نادي برايتون لحساب مباريات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من البريميرليج.

 مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة)  beIN SPORTS HD  رابط yalla shoot

وكانت مباراة الفريقين التي أقيمت في الدور الأول لحساب مباريات الجولة الخامسة عشر قد إنتهت بفوز كتيبة بيب جوارديولا بهدفين مقابل لا شيء.

 مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة)  beIN SPORTS HD  رابط yalla shoot

ويعول رفقاء سيرجيو أجويرو كثيراً على مباراة الغد من أجل التتويج باللقب للموسم الثاني توالياً خاصةً أنهم وصلوا إلى الجولة ما قبل الأخيرة وهم في الصدارة بفارق نقطة عن الوصيف فريق نادي ليفربول.

 مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة)  beIN SPORTS HD  رابط yalla shoot

فيما يخوض فريق برايتون المباراة بمعنويات مرتفعة للغاية دون ضغوطات بعد أن تأكد بقاء الفريق في البريميرليج الموسم المقبل بسقوط كارديف سيتي وفولهام وهيدرسفيلد تاون إلى دوري الدرجة الأولى.

 

ومن المنتظر أن تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثانية ظهراً بالتوقيت العالمي لمنطقة جرينيتش العالمية +GMT.

 

وستنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 2 ويديرها تحكيمياً الحكم الخبير مايكل أوليفير صاحب الباع الكبير في الملاعب الأوروبية.


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