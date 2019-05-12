MoHmMeD SaLaH مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر يلا شوت تابع لايف مباراه الليفر Liverpool won

يستضيف ليفربول اليوم الأحد ضيفه وولفرهامبتون على ملعب إستاد أنفيلد لحساب مباريات اجلولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من عمر الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

MoHmMeD SaLaH مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر يلا شوت تابع لايف مباراه الليفر Liverpool won

وتمثل المباراة عنق زجاجة لكتيبة يورجن كلوب المنتشية بالإنتصار التاريخي والريمونتادا التي حققها الفريق على برشلونة الإسباني بأربعة أهداف مقابل لا شيء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

MoHmMeD SaLaH مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر يلا شوت تابع لايف مباراه الليفر Liverpool won

في المقابل يدخل وولفرهامبتون اللقاء بدوافع كبيرة أيضاً تتمثل في رغبته أن يظهر للجميع تفوقه على الفرق الستة الكبرى في إنجلترا بعد أن حقق المفاجأة وحصد المركز السابع فوق اندية كبيرة مثل إيفرتون وليستر سيتي.

MoHmMeD SaLaH مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر يلا شوت تابع لايف مباراه الليفر Liverpool won

ويحتل الريدز قبل اللقاء المركز الثاني برصيد 94 نقطة خلف السيتي المتصدر صاحب ال95 نقطة في المقابل يحتل فريق نادي وولفرهامبتون المركز السابع برصيد 57 نقطة.

MoHmMeD SaLaH مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر يلا شوت تابع لايف مباراه الليفر Liverpool won

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1.

MoHmMeD SaLaH مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر يلا شوت تابع لايف مباراه الليفر Liverpool won