العين تصيب مسلسل "زي الشمس".. حرق الأحداث وغضب كاملة أبو ذكري وهجوم مريم نعوم في الحلقات الأولى بعد عرضه!

بعد نجاح الحلقات الأولي من مسلسل "زي الشمس" وبالرغم من انسحاب المخرجة كاملة أبو ذكرى قبل عرض المسلسل، إلا أن شركة الإنتاج احتوت الموقف واستعانت بالمخرج أحمد مدحت والمخرج سامح عبد العزيز، ولكن ظهرت بعد ذلك أزمات عديدة تخص العمل في يوم واحد واعتبر البعض أن "عين الحسود" اصابت العمل ويرصد "الفجر الفني" أبرزها..





- حرق أحداث المسلسل

فوجئ متابعو "زي الشمس" بأحد الاشخاص يحرق أحداث المسلسل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والكشف عن قاتل فريدة "ريهام عبد الغفور"، حيث أن المسلسل مأخوذ من المسلسل الإيطالي "sister".





- رد مريم نعوم وغضبها

ردت مريم نعوم، بأن حرق أحداث المسلسل أثار غضب فريق عمل المسلسل بأكمله، مؤكدة أن هذا الأمر غير مقبول بالمرة من هذا الشخص فيما أكد كثير من الجمهور أن هذا ما سيحدث بالفعل.





- تجاهل اسم كاملة أبو ذكرى

تجاهل القائمين علي تتر مسلسل "زي الشمس" تجاهل اسم المخرجة كاملة ابو ذكري بالرغم من عملها في المسلسل وانسحابها قبل أيام فقط من رمضان، وتجاهلت كاملة الرد اولي ايام رمضان.





- رد مفاجئ لكاملة أبو ذكرى

بعد نشر أحد البيانات الصحفية بنسب مشهد ريهام عبد الغفور ودينا الشربيني بعد نجاحه علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي واشادة الجمهور به للمخرج سامح عبد العزيز وصفت هذا الأمر بالفجر.





كتبت كاملة أبو ذكرى على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أبسطها يا محترم كنت ما تحطش اسمك علي شغل إنت ما عملتوش ولا إخترت الديكورات و كل أماكن التصوير حتي الحلقه الـ ٣٠ تقريبا ولا الممثلين من كبيرهم لصغيرهم ولا شكلهم و لا طريقة أدائهم و لا الألوان ولا اشتغلت مع السيناريست بالساعات علي الحلقات ".



وأضافت: "كنت تحط إسمك علي شغلك يا محترم لما يبتدي فعلا لا ده إنت كمان بتقول مبسوط أوي إن عاجبكم شغلي أنا الحقيقه كنت مش عايزه أتكلم بس الفجر زاد عن حده".





يُعرض مسلسل زي الشمس خلال شهر رمضان على قناة MBC مصر يوميًا الساعة 10 مساء و4 فجرًا و5 عصرًا، وعلى MBC مصر 2 الساعة 1 ظهرًا و8 مساءً و12 منتصف الليل، والمسلسل بطولة دينا الشربينى، ريهام عبد الغفور، أحمد داوود، أحمد صلاح السعدني، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد مالك، عمر السعيد وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.