مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم الاحد متوفرة لمتابعتها حصرياً عبر قنوات beIN SPORTS NEW

يستضيف ليفربول اليوم الأحد ضيفه وولفرهامبتون على ملعب إستاد أنفيلد لحساب مباريات اجلولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من عمر الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتمثل المباراة عنق زجاجة لكتيبة يورجن كلوب المنتشية بالإنتصار التاريخي والريمونتادا التي حققها الفريق على برشلونة الإسباني بأربعة أهداف مقابل لا شيء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

في المقابل يدخل وولفرهامبتون اللقاء بدوافع كبيرة أيضاً تتمثل في رغبته أن يظهر للجميع تفوقه على الفرق الستة الكبرى في إنجلترا بعد أن حقق المفاجأة وحصد المركز السابع فوق اندية كبيرة مثل إيفرتون وليستر سيتي.

ويحتل الريدز قبل اللقاء المركز الثاني برصيد 94 نقطة خلف السيتي المتصدر صاحب ال95 نقطة في المقابل يحتل فريق نادي وولفرهامبتون المركز السابع برصيد 57 نقطة.

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1.



