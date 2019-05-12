الأهلي يتجه لضم مدافع إنبي بسبب أحمد حجازي

يبحث مسؤولو النادي الأهلي عن التعاقد مع مدافع جديد ينضم لخط دفاع القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري لتدعيم الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وجدد النادي الأهلي اهتمامه بالتعاقد مع رامي صبري مدافع فريق إنبي في فترة الميركاتو الصيفي لحل الأزمة الدفاعية خاصة مع اقتراب رحيل محمد نجيب عن الفريق ووجود الثنائي سعد سمير وياسر إبراهيم فقط في خط الدفاع والاعتماد على أيمن أشرف في بعض الأحيان.

ويتجه الأهلي لحسم صفقة رامي صبري مدافع إنبي في الميركاتو الصيفي بعد فشل مفاوضات الأحمر مع أحمد حجازي لاعب وست بروميتش الإنجليزي للعودة من جديد في الموسم المقبل.