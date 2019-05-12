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مفاجأة.. تسريب أحداث "زي الشمس" والكشف عن القاتل!.. ومريم نعوم ترد: نكدت علينا (صورة)

الأحد 12/مايو/2019 - 05:43 ص
مفاجأة.. تسريب أحداث زي الشمس والكشف عن القاتل!.. ومريم نعوم ترد: نكدت علينا (صورة)
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يارا أحمد
 
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قام أحد الأشخاص بتسريب أحداث مسلسل "زي الشمس" حيث كتب ان القاتل سيكون "عمر" أحمد السعدني، وذلك بعد معرفته بخيانة طليقته فريدة "ريهام عبد الغفور" وأن يوسف "ياسين" ليس نجله.

وأضاف أن "عمر" سيحاول أيضا قتل دينا الشربيني"نور" في المكان السري لديها هي وشقيقتها ولكن سيتم إنقاذها في اللحظات الأخيرة ومعرفة القاتل"، وقامت مريم نعوم بمشاهدة البوست الخاص للأحداث.

وهاجمت نعوم، صاحب البوست بشدة مؤكدة أن هذا البوست تسبب في إحباط فريق العمل نظرًا لحرق الأحداث، مؤكدة أنه يجب عليه مراجعة ماكتبه في شهر الرحمة، فيما رد عليها البعض بأن المسلسل مأخوذ من مسلسل ايطالي يحمل اسم "sisters"  ونهايته معروفة.

مفاجأة.. تسريب أحداث "زي الشمس" والكشف عن القاتل!.. ومريم نعوم ترد: نكدت علينا (صورة)
مفاجأة.. تسريب أحداث "زي الشمس" والكشف عن القاتل!.. ومريم نعوم ترد: نكدت علينا (صورة)
مفاجأة.. تسريب أحداث "زي الشمس" والكشف عن القاتل!.. ومريم نعوم ترد: نكدت علينا (صورة)
مفاجأة.. تسريب أحداث "زي الشمس" والكشف عن القاتل!.. ومريم نعوم ترد: نكدت علينا (صورة)
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