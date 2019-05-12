ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

موعد مباراة تشيلسي ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

الأحد 12/مايو/2019 - 05:17 ص
موعد مباراة تشيلسي ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
تشيلسي وليستر سيتي
Advertisements
طباعة
أحمد عصام
 
Advertisements

يلتقي فريق تشيلسي في مباراة تعد اختبار صعب، ضد نظيره فريق ليستر سيتي، يوم الأحد 12-5-2019 في الساعة 4 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 4 HD، والتي تذاع عبر قمري النايل سات والعرب سات.

 

ويأتي التشكيل المتوقع لفريق تشيلسي :-

 

حراسة المرمى : كيبا.

خط الدفاع : ازبيلكوتا - كريستينسين - ديفيد لويز - ايمرسون.

خط الوسط : جورجينهو - كوفاسيتش - لوفتس تشيك - بيدرو.

خط الهجوم : هازارد - هيجواين.

 

وضمن فريق تشيلسي المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل واحتلاله أحد المركزين الثالث والرابع في جدول ترتيب البريميرليج هذا الموسم.

 

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة فريق تشيلسي ضد فريق ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي عبر موقع الفجر الرياضي.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
الداخلية
-
x
22:00
-
الزمالك
الدوري الإيطالي
روما
-
x
20:30
-
يوفنتوس
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
-
x
16:00
-
تشيلسي
ليفربول
-
x
16:00
-
وولفرهامبتون
مانشستر يونايتد
-
x
16:00
-
كارديف سيتي
توتنهام هوتسبير
-
x
16:00
-
إيفرتون
بيرنلي
-
x
16:00
-
آرسنال
برايتون
-
x
16:00
-
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني
برشلونة
-
x
18:30
-
خيتافي
ريال سوسييداد
-
x
18:30
-
ريال مدريد
فالنسيا
-
x
18:30
-
ديبورتيفو ألافيس
أتلتيكو مدريد
-
x
18:30
-
إشبيلية