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كاملة أبو ذكرى تهاجم سامح عبد العزيز بسبب "زي الشمس": الفجر زاد عن حده (صورة)

الأحد 12/مايو/2019 - 05:00 ص
كاملة أبو ذكرى تهاجم سامح عبد العزيز بسبب زي الشمس: الفجر زاد عن حده (صورة)
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يارا أحمد
 
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خرجت المخرجة كاملة أبو ذكري، عن صمتها وذلك بعد ازدياد الجدل حو خروجها من مسلسل "زي الشمس" وتجاهل اسمها علي التتر، وكتابة اسم المخرج سامح عبد العزيز بدلًا عنها علي التتر.


وكتبت كاملة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أبسطها يا محترم كنت ما تحطش اسمك علي شغل إنت ما عملتوش ولا اخترت الديكورات و كل أماكن التصوير حتي الحلقه الـ ٣٠ تقريبا ولا الممثلين من كبيرهم لصغيرهم ولا شكلهم".


وتابعت: "و لا طريقة أدائهم و لا الألوان ولا اشتغلت مع السيناريست بالساعات علي الحلقات، كنت تحط اسمك علي شغلك يا محترم لما يبتدي فعلا لا ده إنت كمان بتقول مبسوط أوي إن عاجبكم شغلي أنا الحقيقة كنت مش عايزه أتكلم بس الفجر زاد عن حده".



كاملة أبو ذكرى تهاجم سامح عبد العزيز بسبب "زي الشمس": الفجر زاد عن حده (صورة)
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