كاملة أبو ذكرى تهاجم سامح عبد العزيز بسبب "زي الشمس": الفجر زاد عن حده (صورة)





خرجت المخرجة كاملة أبو ذكري، عن صمتها وذلك بعد ازدياد الجدل حو خروجها من مسلسل "زي الشمس" وتجاهل اسمها علي التتر، وكتابة اسم المخرج سامح عبد العزيز بدلًا عنها علي التتر.





وكتبت كاملة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أبسطها يا محترم كنت ما تحطش اسمك علي شغل إنت ما عملتوش ولا اخترت الديكورات و كل أماكن التصوير حتي الحلقه الـ ٣٠ تقريبا ولا الممثلين من كبيرهم لصغيرهم ولا شكلهم".



