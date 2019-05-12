ذبح رجل مقابل خروج حورية فرغلي من السجن!.. تعرف على التفاصيل





تدور أحداث الحلقة السادسة من مسلسل "مملكة الغجر" حول محاولة رجل الأعمال سامح الصريطي "النوري"، اكتشاف الجاسوس للنظام الإلكتروني لشركته.





وطلب "النوري" من الموظف "رؤوف" الذي خطفه في مخبأ، أن يبحث خلال 48 ساعة، عن المسؤول عن "تهكير" حساب الشركة، والذي تسبب في فضح فبركة التقرير الطبي لوفاة الحصان "رهوان".





وأعلنت فيفي عبده "نعمة" عن توكيل محامي كبير لـ"ياسمينا"، عقب القبض عليها في قضية سرقة الذهب، وطلبت "نعمة" من سناء شافع"الحكيم" بمخاطبة "الأسياد" من الجن، لفك كرب "ياسمينا"، ليخبرها بضرورة ذبح "ذكر" من البشر وسط ساحة.