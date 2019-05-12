ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

شريف دسوقي يفاوض ياسر جلال مقابل 3 ملايين جنيه!

الأحد 12/مايو/2019 - 04:50 ص
شريف دسوقي يفاوض ياسر جلال مقابل 3 ملايين جنيه!
Advertisements
طباعة
يارا أحمد
 
Advertisements

بدأت أحدث الحلقة السادسة من مسلسل "لمس أكتاف" بالقبض على ياسر جلال "أدهم" بتهمة قتل قوة شرطة بأكملها على الطريق الصحراوي، وتمكن "أدهم" من الهرب بعدما واجهه ضابط المباحث بتهمته، وظهر أحد رجال المعلم "شحاته" ليساعد "أدهم" في رحلة هروبه.


وتفاجأت إيمان العاصي "غادة" بحضور طليقها إلى المنزل، ليبلغها أنه يريد أن تعود له مرة أخرى ولكنها ترفض، ومع اصراره تقوم بجرح يديها بواسطة سكينة.


وتلقت حنان مطاوع "عايدة" خبر من قبل أحد أتباعها بصول سيارة المخدرات، وقامت بالإشراف على تخزين المخدرات في المخزن، وتم تقديم "أدهم" لشريف دسوقي "عبد المنجي" الذي يقدم له عرض ماليًا يقدر بمليون جنيه مقابل اعتراف "أدهم" بقتل قوة الشرطة، ويتفاوض معه "عبد المنجي" لقبول العرض، فيما رفض "أدهم" عرض "عبدالمنجي" وطلب زيادة المبلغ المالي ليصل إلى 3 مليون جنيه مقابل اعترافه بالقتل.


وانتهت أحداث الحلقة بزيارة "حمزة" لمنزل "عايدة"، وإجراء تحقيقات مع شقيقة "أدهم"، وطليقته ونجله، من قبل ضابط المباحث، ويقرر "أدهم" التوجه لمديرية الآمن.



Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
الداخلية
-
x
22:00
-
الزمالك
الدوري الإيطالي
روما
-
x
20:30
-
يوفنتوس
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
-
x
16:00
-
تشيلسي
ليفربول
-
x
16:00
-
وولفرهامبتون
مانشستر يونايتد
-
x
16:00
-
كارديف سيتي
توتنهام هوتسبير
-
x
16:00
-
إيفرتون
بيرنلي
-
x
16:00
-
آرسنال
برايتون
-
x
16:00
-
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني
برشلونة
-
x
18:30
-
خيتافي
ريال سوسييداد
-
x
18:30
-
ريال مدريد
فالنسيا
-
x
18:30
-
ديبورتيفو ألافيس
أتلتيكو مدريد
-
x
18:30
-
إشبيلية