شريف دسوقي يفاوض ياسر جلال مقابل 3 ملايين جنيه!

بدأت أحدث الحلقة السادسة من مسلسل "لمس أكتاف" بالقبض على ياسر جلال "أدهم" بتهمة قتل قوة شرطة بأكملها على الطريق الصحراوي، وتمكن "أدهم" من الهرب بعدما واجهه ضابط المباحث بتهمته، وظهر أحد رجال المعلم "شحاته" ليساعد "أدهم" في رحلة هروبه.





وتفاجأت إيمان العاصي "غادة" بحضور طليقها إلى المنزل، ليبلغها أنه يريد أن تعود له مرة أخرى ولكنها ترفض، ومع اصراره تقوم بجرح يديها بواسطة سكينة.



