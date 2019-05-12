آخرها هدف "جيرالدو".. أهداف الأهلي القاتلة "عرض مستمر" بالدوري الممتاز هذا الموسم

استمر الفريق الكروي بالنادي الأهلي في احتكار ظاهرة الأهداف +90 بالكرة المصرية، وذلك بعد الفوز الذي حققه الفريق الأحمر على نظيره سموحة بهدف للأنجولي جيرالدو في الدقيقة 98 من زمن المباراة التي جمعتهما مساء السبت ضمن منافسات الدوري الممتاز.





الأهلي سجل العديد من الأهداف القاتلة وأهداف (+90) خلال تاريخه الطويل في البطولات المختلفة سواء المحلية والإفريقية والعربية، وكلمة السر الوحيدة في ذلك "روح الفانلة الحمراء" التي تزيد اللاعبين إصرار وقتال حتي الدقائق الأخيرة من المباراة من أجل حصد الإنتصارات.

وفي الموسم الحالي سجل لاعبو المارد الأحمر عدة أهداف قاتلة في بطولة الدوري الممتاز منحت الفريق العديد من النقاط الهامة في السباق نحو التتويج بلقب الدوري نستعرض تلك الأهداف في التقرير التالي:

- سجل محمد شريف مهاجم الأهلي هدف التعادل في شباك الاسماعيلي في لقاء الجولة الأولي من مسابقة الدوري هذا الموسم، في الدقيقة 94 من زمن اللقاء، لينقذ المارد الأحمر من الخسارة في افتتاح مشواره بالبطولة.

- منح صلاح محسن الأهلي 3 نقاط ثمينة بعدما سجل هدفًا قاتلًا في الدقيقة 80 في شباك فريق وادي دجلة بالجولة الثالثة من الدوري الممتاز بالموسم الحالي في مباراة كانت قريبة من التعادل السلبي.

- أنقذ أيمن أشرف مدافع الأهلي فريقه من الخسارة أمام فريق الداخلية بالجولة السادسة من الدوري، وسجل هدف التعادل للمارد الأحمر في الدقيقة 96 من زمن المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2.

- سجل محمد شريف هدفًا للأهلي في شباك الاتحاد السكندري بالدقيقة 91 في المباراة التي انتهت بخسارة المارد الأحمر بنتيجة 4-3 في الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

- أحرز مؤمن زكريا الهدف الثاني للاهلي في شباك النجوم في الدقيقة 93 بالجولة 12 للدوري في المباراة التي انتهت بفوزر المارد الأحمر 2-0.

- الأنجولي جيرالدو كتب اسمه في قائمة أهداف الأهلي القاتلة بالدوري الممتاز هذا الموسم وذلك بعدما سجل الهدف الثالث لفريقه في شباك الداخلية في الدقيقة 90 من المباراة التي جمعتهما بالجولة 23 من الدوري و التي انتهت بفوز الأحمر 3-1.

- ناصر ماهر انقذ الأهلي من التعادل أمام الجونة وسجل هدف الفوز للمارد الأحمر في الدقيقة 88 من زمن المباراة التي جمعتهما بالجولة 24 والتي انتهت بفوز الأهلي 2-1.

- قاد الثنائي علي معلول وصالح جمعة الأهلي للفوز مساء اليوم على الاتحاد السكندري 2-0 بعدما سجل هدفين قاتلين في شباك زعيم الثغر في الدقيقتين 92، 98 ليمنح المارد الأحمر صدارة الدوري برصيد 54 نقطة.

- منح المغربي وليد أزارو فريقه فوزًا هامًا على المقاصة بالجولة 28، بعدما سجل الهدف الثاني لفريقه بالدقيقة 82 ليفوز المارد الأحمر 2-1.

- قاد علي معلول الاهلي لفوز قاتل على طلائع الجيش بالجولة 31 من الدوري الممتاز بعدما سجل هدف الفوز لفريقه بالدقيقة 89 ليفوز الأحمر 2-1.

- أخر أهداف الأهلي القاتلة سجله الأنجولي جيرالدو في شباك سموحة بالمباراة التي جمعتهما مساء السبت بالدوري الممتاز وجاء بالدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع ليمنح فريقه 3 نقاط ثمينة في سباق الدوري.