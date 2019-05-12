طريقة تجديد البطاقة الشخصية إلكترونيا والأوراق المطلوبة لاستخراجها لأول مرة

تجديد البطاقة الشخصية على الإنترنت



الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة





خطاب من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في حال المؤمن عليهم طبقا لقطاع الأعمال العام والخاص.

اعتماد نموذج استخراج البطاقة الشخصية من جهة العمل في حال اشتغال المواطن أو من جهة التعليم للطلاب.



إحضار أصل شهادة المؤهل الدراسي في حال رغبة المواطن إدراجه في بطاقة الرقم القومي.

بعد اتباع تلك الخطوات وملئ النموذج المعد لاستخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة يتم التوجه مره أخرى لمكتب السجل المدني لتسليم النموذج والانتظار الفترة المحددة لتسلم البطاقة الشخصية للمرة الأولى، علما لأن استلام البطاقة الشخصية لا يجوز الا لصاحبها فقط ولا يجوز إنابة الغير بغير الصفة الرسمية.

تعتبر بطاقة الرقم القومي من المستندات الهامة جدا لكل المصريين فضلا عن أن هناك تشديدات كبيره جدا من وزارة الداخلية متمثلة في قطاع الأحوال المدنية على حث المواطنين على تجديد وتغير بطاقة الرقم القومية في حال طرأ أي تعديل على محتواها، ولعل هذا الأمر الذي دفع بالحكومة المصرية إلى السعي وراء تسهيل إجراءات تجديد البطاقة الشخصية وتعديل بياناتها، حيث استحدثت الحكومة المصرية إمكانية تعديل وتجديد بطاقة الرقم القومي عن طريق الإنترنت تسهيلا على المواطنين الراغبين في تعديل بياناتهم.في كثيرا من الأحيان تطرأ مستجدات جديدة على البيانات المدرجة ضمن بطاقة الرقم القومي (البطاقة الشخصية) مثل تغير محل السكن أو تغير الحالة الاجتماعية أو تغير جهة العمل أو غير ذلك، الأمر الذي يدفع المواطنين إلى ضرورة السعي وراء تعديل تلك البيانات تفاديا للوقوع تحت طائلة الغرامات المفروضة على من يتأخر عن تجديد البطاقة الشخصية.وفي إطار سعي الدولة المصرية إلى ميكنة العديد من الخدمات الحكومية أعلنت وزارة الداخلية عن إمكانية تجديد بطاقة الرقم القومي الكترونيا عبر الانترنت ويمكنكم ذلك عن طريق إتباع الخطوات التاليةالدخول على الموقع الإلكتروني للحكومة المصريةاختيار تبويب خدمات الانترنت للمواطنين من الأعلى.بعد ذلك اختيار تجديد البطاقة الشخصيةيتم تعبئة كافة البيانات التي الشخصية التي تظهر في النموذج بعناية تامة تجنبا للوقوع في أي أخطاء.في هذه الخطوة يتم تحديد طريقة توصيل بطاقة الرقم القومي للمواطن وكيفية التواصل معه عن طريق رقم الموبايل والعنوان تفصيلا.وفي الخطوة الأخيرة يتم هي تحديد طريقة سداد رسوم تجديد البطاقة الشخصية أونلاين مع الأخذ في الاعتبار إمكانية سداد تلك الرسوم عن الاستلام.بعد الانتهاء من تقديم خطوات تجديد البطاقة الشخصية (تجديد بطاقة الرقم القومي) نتحدث الآن خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة والأوراق المطلوبة لها، وللتنويه يجب أن تذكر بأن بطاقة الرقم القومي تصدر للمرة الأولى في سن الستة عشر عاما، أما عن خطوات استخراجها فهي كالتالي.ملىء كافة البيانات الموجودة في النموذج بعناية كاملة.إحضار كافة المستندات الدالة على البيانات المدرجة في نموذج استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة مثل ( وثيقة الزواج – شهادة الميلاد).