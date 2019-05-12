الجمهور لـ "حنان مطاوع: الورد اللي فتح في جناين الفن (صور)





أشاد عدد من متابعي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بأداء الفنانة حنان مطاوع، والتي تجسد شخصية "عايدة الحناوي" في مسلسل "لمس أكتاف" واعتبرها البعض مفاجأة جديدة من حنان مطاوع.





ووصفتها ريهام المصري[بـ"الورد اللي فتح في جناين مصر" وذلك خلال حسابها، وأيضًا كتب شخص آخر "عايدة تحدي جديد لنجمة الفن حنان مطاوع" وأشاد الجمهور بدورها ورصد "الفجر الفني" أبرز هذه التعليقات.



