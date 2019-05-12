الجمهور لـ "حنان مطاوع: الورد اللي فتح في جناين الفن (صور)
الأحد 12/مايو/2019 - 04:41 ص
يارا أحمد
Advertisements
Advertisements
أشاد عدد من متابعي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بأداء الفنانة حنان مطاوع، والتي تجسد شخصية "عايدة الحناوي" في مسلسل "لمس أكتاف" واعتبرها البعض مفاجأة جديدة من حنان مطاوع.
ووصفتها ريهام المصري[بـ"الورد اللي فتح في جناين مصر" وذلك خلال حسابها، وأيضًا كتب شخص آخر "عايدة تحدي جديد لنجمة الفن حنان مطاوع" وأشاد الجمهور بدورها ورصد "الفجر الفني" أبرز هذه التعليقات.
مسلسل "لمس أكتاف" للنجم ياسر جلال يعرض حصريًا على شبكة قنوات cbc فى تمام الساعة 11 مساء والإعادة فى السابعة صباحا، بطولة ياسر جلال، فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، كرم جابر، هبة عبد الغنى، خالد كمال، كارولين خليل، هاجر الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، مجدى فكرى، شريف الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما المسلسل الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
- "الفجر الفني" يكرم حنان مطاوع عن أعمالها الدرامية في رمضان (صور)
- إطلالة جذابة لـ حنان مطاوع في "القنوات الفضائية" بأنامل أحمد الخواجة (صور)
- حنان مطاوع تُحيى ذكرى وفاة والدها بكلمات مؤثرة
- وصول حنان مطاوع وأحمد مجدي ونسرين أمين لحفل توزيع جوائز "دير جيست" 2017 (صور)
- شاهد رومانسية حنان مطاوع وزوجها أمير اليماني وتعلق: "الله أكبر وماشاء الله احتياطي" (صور)
- حنان مطاوع لـ"الفجر الفني": "مفيش ممثلة رقم واحد".. والرؤى الإنتاجية معظمها "كليشيه"
- هكذا أحيت حنان مطاوع ذكرى ميلاد ووفاة والدها
- جولة مع الفنانين.. زينة تتألق بالأسود.. وعمرو سعد يحيي ذكرى وفاة والده
- شاهد.. حنان مطاوع في أحدث جلسة تصوير
- لهذا السبب يحتفي الجمهور بـ"لمس أكتاف"!