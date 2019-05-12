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الجمهور لـ "حنان مطاوع: الورد اللي فتح في جناين الفن (صور)

الأحد 12/مايو/2019 - 04:41 ص
الجمهور لـ حنان مطاوع: الورد اللي فتح في جناين الفن (صور)
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يارا أحمد
 
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أشاد عدد من متابعي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بأداء الفنانة حنان مطاوع، والتي تجسد شخصية "عايدة الحناوي" في مسلسل "لمس أكتاف" واعتبرها البعض مفاجأة جديدة من حنان مطاوع.


ووصفتها ريهام المصري[بـ"الورد اللي فتح في جناين مصر" وذلك خلال حسابها، وأيضًا كتب شخص آخر "عايدة تحدي جديد لنجمة الفن حنان مطاوع" وأشاد الجمهور بدورها ورصد "الفجر الفني" أبرز هذه التعليقات.


مسلسل "لمس أكتاف" للنجم ياسر جلال يعرض حصريًا على شبكة قنوات cbc فى تمام الساعة 11 مساء والإعادة فى السابعة صباحا، بطولة ياسر جلال، فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، كرم جابر، هبة عبد الغنى، خالد كمال، كارولين خليل، هاجر الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، مجدى فكرى، شريف الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.


الجمهور لـ "حنان مطاوع: الورد اللي فتح في جناين الفن (صور)
الجمهور لـ "حنان مطاوع: الورد اللي فتح في جناين الفن (صور)
الجمهور لـ "حنان مطاوع: الورد اللي فتح في جناين الفن (صور)
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