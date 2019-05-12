موعد مباراة ليفربول القادمة مع وولفرهامبتون والتشكيل المتوقع للفريقين

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ليفربول،في منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز يستضيف نادي ليفربول فريق وولفرهامبتون،حيث يحلم الفريق باللتتويج باللقب مع العلم أن اللقب الأخير للريدز كان في عام 1989 أي قبل ثلاثين عاما.



جمع فريق يورغن كلوب 94 نقطة من 37 مباراة حتى الآن، ولكن يبدو أن هذا الأداء الرائع سيذهب سدى ما لم يخسر مانشستر سيتي من برايتون.



الريدز يتخلف عن السيتي بفارق نقطة واحدة، ويعرف الريدز بشكل واقعي أن الفوز على وولفرهامبتون لابديل عنه، إلى جانب تعادل او خسارة مان سيتي من برايتون.



موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون

الدوري الممتاز 2018-19

المكان: أنفيلد، ليفربول

التاريخ: الأحد 12 مايو 2019

الإنطلاق: 2 مساءً بتوقيت جرينتش



محمد صلاح وجوردان هندرسون وآندي روبرتسون من المرجح أن يكونوا لائقين ليوم الأحد.

غاب صلاح عن فوز منتصف الأسبوع على برشلونة بسبب الارتجاج بينما أصيب هندرسون في الركبة وروبرتسون في الساق في تلك المباراة.



ومع ذلك، ما زال المهاجم روبرتو فيرمينو يعاني من مشكلة في الفخذ، على الرغم من أن المدرب يورغن كلوب يتوقع أن يكون جاهزا لنهائي دوري أبطال أوروبا ضد توتنهام في الأول من يونيو.



فريق ليفربول الاعبين الجاهزين: بيكر، ألكساندر أرنولد، ماتيب، فان ديك، روبرتسون، ويجنالدوم، فابينهو، ميلنر، صلاح، مان، أوريجي، جوميز، مورينو، لوفرين، هندرسون، شاكري، ستوريج، بروستر.



تشكيلة ليفربول المتوقعة: أليسون، ألكساندر أرنولد، ماتيب، فان دييك، روبرتسون، فابينهو، ميلنر، هندرسون، ماني، أوريغي، صلاح



وولفرهامبتون: باتريسيو، بينيت، كوادي، بولي، دوهرتي، دندونكر، نيفيس، موتينو، كاسترو، خيمينيز، جوتا