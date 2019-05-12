حجز القطارات أونلاين ومعرفة عدد المقاعد المتاحة في شباك التذاكر

حجز تذاكر القطارات أونلاين عن طريق تطبيق سكك حديد مصر:



مميزات تطبيق حجز تذاكر القطارات:



معرفة عدد المقاعد المتاحة للحجز أون لاين أو في شباك التذاكر وتعد هذه من أكبر ميزات التطبيق حيث لن تشك في الموظف بعد الآن لأن التطبيق سيخبرك هل هناك مقاعد متاحة على الشباك أم لا قبل توجهك للمحطة.

يمكنك استرداد مبلغ الحجز قبل ميعاد القطار بثماني وأربعين ساعة.

لا بد من إصدار تذكرة السفر باسم المسافر.

عن طريق واجهة البرنامج يمكنك معرفة سجل رحلاتك التي حجزتها من قبل.

يمكنك تحميل البرنامج وتسجيل عضوية به من متجر التطبيقات الرسمي على هاتفك.



طرق أخرى لحجز تذاكر القطارات:

1- يمكنك كذلك حجز تذاكر القطارات من أجهزة الحجز الإلكتروني الموجودة في المحطات والمنوه عنها في التطبيق، حيث تتواجد في محطة مصر، ومحطة سوهاج، ومحطة أسيوط، ومحطة المنيا، وعدة محطات أخرى موجودة في الصورة أعلاه، يتطلب حجز تذكرة القطار امتلاك فيزا الدفع الإلكتروني.



2- يتواجد في بعض نوادي النقابات المهنية مثل نادي أعضاء هيئة التدريس وبعض نوادي النقابات ممثلين لحجز تذاكر القطار إلكترونيًا كخدمة مقدمة من إدارة النادي وعندها يمكنك الدفع نقدي للموظف ويتولى هو حجز التذكرة أونلاين.



3- توفر بعض مراكز التصوير والطباعة وخدمات الإنترنت حجز التذاكر أون لاين فإذا كنت لا تمتلك فيزا أو ماستر كارد ووجدت بعض المقاعدة متوفرة للحجز الإلكتروني باستخدام التطبيق فتوجه لأحد المراكز التي توفر هذه الخدمة وسيحجز التذكرة باسمك ورقمك القومي مقابل مبلغ مالي نظير الخدمة.



معرفة مكان مقعدك عند حجز التذاكر أون لاين:

إذا حجزت تذكرتك الكترونيا من تطبيق السكة الحديد فبعد اتمام الحجز سيُظهر لك التطبيق مكان مقعدك بالضبط من خلال رسم توضيحي تعرف من خلاله إذا كان مقعدك جانب الشباك أم الممر.



يمثل حجز تذاكر القطارات مشكلة كبيرة لمعظم الناس وخصوصًا في فترات الأعياد والمناسبات حيث لا تتناسب مواعيد القطارات وعدد الكراسي المتاحة للحجز مع الأعداد الغفيرة التي ترغب في حجز تذكرة قطار وتجنب السفر بالأتوبيسات والميكروباصات حيث تتزايد حوادث الطرق في مصر بشكل كبير خلال هذه الأيام مع ارتفاع أسعار أنواع المواصلات الأخرى مقارنة بالقطار.وتروج السوق السوداء لحجز تذاكر القطارات في فترات المواسم مثل أعياد المسلمين والمسيحيين وشم النسيم ولا يجد المواطن تذكرة للسفر في الموعد الذي يرغب فيه، وقد يبدأ الشك في موظفين سكك حديد مصر أنفسهم أنهم قد يكونون مشتركين في هذه السوق ولأجل هذه المعضلة نوجه سيادتكم هنا في نجوم مصرية لأفضل طريقة لحجز تذاكر القطارات وهي أسهل طريقة قدمتها لنا وزارة النقل والمواصلات متمثلة في هيئة سكك حديد مصر.أصدرت سكك حديد مصر خلال الفترة الماضية تطبيقًا جديدًا لحجز التذاكر من خلاله وكذلك للاستعلام عن مواعيد القطارات في الخطين البحري والقبلي، ولهذا التطبيق مميزات كثيرة ومهمة للغاية ستمنع عنك مشاكل حجز التذاكر المتكررة.يمكنك الاستعلام عن مواعيد القطارات ومعرفة عدد محطات الوقوف لكل قطار وما إذا كان القطار مراكز أو محافظات.