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الجمهور يشبه محمد علي رزق ببيومي فؤاد.. والأخير يرد: "خمسة عليا "(صور)

الأحد 12/مايو/2019 - 04:34 ص
الجمهور يشبه محمد علي رزق ببيومي فؤاد.. والأخير يرد: خمسة عليا (صور)
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يارا أحمد
 
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أشاد عدد كبير من جمهور موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بأداء الفنان محمد علي رزق، وذلك خلال ظهوره في ثلاث أعمال فنية بدراما رمضان ٢٠١٩ وهم "أبو جبل وكلبش ٣ وعلامة استفهام".


وكان أبرزهم دوره في "أبو جبل" والذي نال  إعجاب متابعي المسلسل وخاصة المشاهد التي تجمعه بالفنان محمد دياب، ويعتبر التعاون الثاني مع مصطفي شعبان بعد "أيوب".


وشبه الجمهور بالفنان بيومي فؤاد، وذلك لاعتياده لظهوره في أكثر من عمل درامي، فيما قام "رزق" بمشاركة المنشورات ومازحهم قائلًا: "خمسة عليا".

الجمهور يشبه محمد علي رزق ببيومي فؤاد.. والأخير يرد: "خمسة عليا "(صور)
الجمهور يشبه محمد علي رزق ببيومي فؤاد.. والأخير يرد: "خمسة عليا "(صور)
الجمهور يشبه محمد علي رزق ببيومي فؤاد.. والأخير يرد: "خمسة عليا "(صور)
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