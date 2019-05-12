طارق سليمان: الروح القتالية للأهلي سبب الفوز على سموحة.. والشناوي مميز

عبر طارق سليمان، مدرب حراس المرمى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب سموحة في الدوري مساء السبت، مؤكدا أن الأهلي قدم عرضا قويا ونجح في الحصول على الهدف من المباراة بحصد الثلاث نقاط والحفاظ على الصدارة.

وأوضح أن تحقيق الفوز في الوقت القاتل يعكس الروح القتالية للاعبي الأهلي، وأن هذه هي سمة الفريق عبر تاريخه الطويل الذي اعتاد على اللعب حتى آخر لحظة من أجل الفوز، وهو ما كان سببا في التتويج بالعديد من البطولات.

وأشار إلى أن محمد الشناوي كان مميزا وظهر بشكل طيب، خاصة مع تقدم لاعبي خط الدفاع إلى وسط الملعب لدعم الشق الهجومي، وأن تمركز الشناوي كان مثاليا في الكرات التي تعرض لها، وأن التركيز الشديد هو سلاح اللاعبين بشكل عام لتحقيق الفوز.

وأبدى سليمان دهشته من الاعتراض على الهدف الذي سجله جيرالدو، مؤكدا أن المباراة شهدت إهدارا كبيرا للوقت خاصة في الشوط الثاني، ومن الطبيعي أن يحتسب حكم اللقاء هذا الوقت، وأن الهدف جاء في الوقت القاتل ليمنح الفوز طبيعة خاصة، لافتا إلى أن الأهلي أغلق صفحة المباراة، وسوف يبدأ في التركيز لمواجهة إنبي في الجولة المقبلة من عمر الدوري.