لهذا السبب دنيا سمير غانم تستعين بدجال في "بدل الحدوتة 3"













استعانت "بيلا" التي تجسد دورها الفنانة دنيا سمير غانم، في مسلسل "بدل الحدوتة 3" بمشعوذ من أجل تزويج طبيبة بمهندس، بعدما ذهب إليها أسرة العروس، وأخبروها برغبتهم فى زواج ابنتهم من هذا الشخص.وقررت طلب المساعدة من مشعوذ لكى يقوم بـ"سحر" لهما ويتزوج الاثنان، إلا أن الاستعانة بهذا المشعوذ كانت صورية أمام أسرة العروس، لكنها حاولت جمعهما فى أكثر من لقاء بالصدفة إلى أن حدث إعجاب بينهما."بدل الحدوتة 3" بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، الفنان سمير غانم، حمدى الميرغنى، محمد ثروت وشيماء سيف، وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال.