ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

لهذا السبب دنيا سمير غانم تستعين بدجال في "بدل الحدوتة 3"

الأحد 12/مايو/2019 - 04:21 ص
لهذا السبب دنيا سمير غانم تستعين بدجال في بدل الحدوتة 3
Advertisements
طباعة
مريم الشريف
 
Advertisements

استعانت "بيلا" التي تجسد دورها الفنانة دنيا سمير غانم، في مسلسل "بدل الحدوتة 3" بمشعوذ من أجل تزويج طبيبة بمهندس، بعدما ذهب إليها أسرة العروس، وأخبروها برغبتهم فى زواج ابنتهم من هذا الشخص.

وقررت طلب المساعدة من مشعوذ لكى يقوم بـ"سحر" لهما ويتزوج الاثنان، إلا أن الاستعانة بهذا المشعوذ كانت صورية أمام أسرة العروس، لكنها حاولت جمعهما فى أكثر من لقاء بالصدفة إلى أن حدث إعجاب بينهما.

 "بدل الحدوتة 3" بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، الفنان سمير غانم، حمدى الميرغنى، محمد ثروت وشيماء سيف، وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال.


Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
الداخلية
-
x
22:00
-
الزمالك
الدوري الإيطالي
روما
-
x
20:30
-
يوفنتوس
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
-
x
16:00
-
تشيلسي
ليفربول
-
x
16:00
-
وولفرهامبتون
مانشستر يونايتد
-
x
16:00
-
كارديف سيتي
توتنهام هوتسبير
-
x
16:00
-
إيفرتون
بيرنلي
-
x
16:00
-
آرسنال
برايتون
-
x
16:00
-
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني
برشلونة
-
x
18:30
-
خيتافي
ريال سوسييداد
-
x
18:30
-
ريال مدريد
فالنسيا
-
x
18:30
-
ديبورتيفو ألافيس
أتلتيكو مدريد
-
x
18:30
-
إشبيلية