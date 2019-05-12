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بدرية طلبة وانتصار يكشفان عن رأيهما في بعض

الأحد 12/مايو/2019 - 04:13 ص
بدرية طلبة وانتصار يكشفان عن رأيهما في بعض
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نعيم يوسف
 
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كشفت كل من الفنانة بدرية طلبة والفنانة انتصار، عن رأيها في الأخرى، حيث قالت "طلبة" إنها تعرف انتصار منذ مدة طويلة جدًا، مؤكدة: "معدنها أصيل، وكنا بنعيش سوا حتى في الغربة، مثلًا عشنا لمدة شهر في ليبيا أثناء تصوير مسرح مع الفنان محمد نجم".

ولفتت "طلبة"، في لقاء مع برنامج "سيرة الحبايب"، المذاع على شاشة قناة "TeN" الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد وتشاركه الفنانة جيهان خليل، إلى أنها اكتشفت معدن انتصار في ليبيا، مضيفة" بعد كد قربنا من بعض جدًا في الغربة، وجينا في القاهرة أصدقاء ولم نفترق حتى الآن، وإحنا بقالنا حوالي 22 سنة عارفين بعض".

من جانبها قالت انتصار إن "بدرية طلبة جاءت عليه في برنامج نفسنة، وكنت عارفة معدنها وهي صديقتي، وعارفة التقدير المتبادل بيننا".

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