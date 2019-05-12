قرض السيارة… من البنك الأهلي المصري الشروط والأوراق المطلوبة.. ومدة تسديده

شروط قرض السيارة من البنك الأهلي

مميزات قرض السيارة من البنك الأهلي





الأوراق المطلوبة للحصول على قرض السيارة

للموظفين شهادة تثبت الدخل العام موجهه للبنك الأهلي.

صورة من بطاقة الرقم القومي.

صورة مرفق حديثة "ماء أو غاز أو كهرباء".

لغير الموظفين كشف حساب بنكي عن أخر 6 أشهر.

لأصحاب الودائع والشهادات "راجع البنك بالأوراق المطلوبة".

العمولات والرسوم البنكية ورقم خدمة عملاء البنك.

يتم سداد رسوم لمرة واحدة فقط تخصم من حساب التمويل"حسب شروط البنك الداخلية".

عمولة السداد المعجل 3%.

غرامة تأخير عن سداد القسط 2% من قيمة القسط المستحق.

رقم خدمة العملاء لمزيد من الاستفسار 19623.

يقدم البنك الأهلي المصري العديد من القروض البنكية والتي تسهم في تخفيف الأعباء كاهل بعض الأسر المصرية والتي تحتاج لمصاريف زواج أو مسكن أو شراء سيارة، ولكل قرض من القروض المذكورة شروط عامة وشروط خاصة بنوعية القرض نفسه واليوم سوف نوضح شروط البنك الأهلي لقرض السيارة والأوراق المطلوبة وما هي مميزات قرض السيارة.تعد شروط قرض السيارة من البنك الأهلي غير معقدة فقد أشترط البنك شرط أساسي وهو السن فيجب على المتقدم للحصول على قرض السيارة ألا يقل عمره عن 21 عام وألا يزيد عن 60 عام لموظفين الحكومة والقطاع الخاص، وأن لا يقل سن المتقدم عن 21 عام وألا يزيد عن 65 عام لأصحاب المهن الحرة ورجال الأعمال.القرض بدون ضامن ويكفي إثبات مصدر الدخل.قرض السيارة يصل إلى مليون جنيه مصري.يمكن التمويل حتى 100% من سعر السيارة.حرية في اختيار عدد سنوات سداد القرض من عام حتى 7 سنوات.عائد تنافسي.برامج خاصة لموظفي الشركات بالقطاعين العام والخاص.حد أدنى للدخل الشهري 1500 جنيه.فتح حساب مجاني بدون مصاريف بنكية.