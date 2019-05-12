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كارول سماحة تدافع عن المثليين.. وتؤكد: "حقهم"

الأحد 12/مايو/2019 - 04:10 ص
كارول سماحة تدافع عن المثليين.. وتؤكد: حقهم
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مريم الشريف
 
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أكدت المطربة اللبنانية كارول سماحة، أنها لا تشجع على المثلية الجنسية، لكنها تدعم حكم القاضي اللبناني فى تأييد المثلية، لأن هذا حق هؤلاء الأشخاص، وهم خلقوا بهذه الطريقة، ولا يمكن الحكم عليهم بالإعدام على حد قولها.

وأكدت "سماحة" خلال الجزء الثاني من لقائها فى برنامج "عايشة شو" على قناة "القاهرة والناس"، قائلة: "لست قلقة من تصريحي عن المثلية لأني بحترم الإنسان، بأخطاءه وباختلافاته".

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