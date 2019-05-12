كارول سماحة: "سامحت فضل شاكر لكن مقدرش أثق فيه"







وأضافت خلال الجزء الثاني من لقائها فى برنامج "عايشة شو" على قناة "القاهرة والناس"، قائلة: "أنا كمواطنة لبنانية انجرحت وزعلت منه، وسامحته في النهاية، لكن مقدرش أرجع أثق فيه لان فية شىء انكسر".





وأكدت أنها تستمع إلى أغاني فضل شاكر، وتحب كثيرًا منها، لكنها لم تستمع بعد إلى أغانية الجديدة.









أكدت المطربة اللبنانية كارول سماحة، أنها تحب صوت الفنان فضل شاكر، لافتة إلى أنها غضبت كثيرًا من المواقف السياسية التي أقحم نفسه فيها فترة اعتزاله، بجانب إساءاته المتكررة للدولة اللبنانية.