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موعد مباراة الهلال المقبلة ضد الشباب بعد تأجيل حسم الدوري السعودي

الأحد 12/مايو/2019 - 03:23 ص
موعد مباراة الهلال المقبلة ضد الشباب بعد تأجيل حسم الدوري السعودي
الهلال السعودي
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منى العوضي
 
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فاز نادي الهلال على نظيره الاتفاق بهدف نظيف مساء أمس السبت وجاء ذلك في إطار المباراة التي جمعت بين الطرفين في الجولة قبل الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

وجاء هدف الهلال في شباك الاتفاق عن طريق النجم البرازيلي كارلوس إدواردو ليمنح الزعيم ثلاث نقاط غالية ويؤجل حسم لقب الدوري السعودي.

 

ويحتل نادي الهلال حالياً المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 66 نقطة بينما على الجانب الأخر يتصدر النصر الترتيب برصيد 67 نقطة.

 

وفي الجولة الأخيرة؛ سيلتقي نادي الهلال مع نظيره الشباب على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب" وذلك يوم الخميس المقبل في تمام الساعة 9:30 بتوقيت مدينة القاهرة.

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