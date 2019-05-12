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دائما يتميز الكلاب بالوفاء والإخلاص لصاحبة ويمكن ان يصل درجة الوفاء الى ان الكلب يضحى بنفسه من اجل صديقة ولكن فى بعض الأحيان يكون الكلب خطيرا إذا لم يتدرب بالشكل المناسب فلكل كلب له طباع خاصة وشخصية مختلفة عن الكلاب الأخرى وتتطلب التدريب المستمر حتى يتم السيطرة على الكلب، وعلى الرغم من أن الكلب هو صديق الإنسان إلا أنه يوجد قائمة من أشرس وأخطر الكلاب في العالم، واليوم في هذا المقال سنقدم لكم أخطر وأشرس 5 كلاب في العالم.



يعتبر كلب البيتبول من أشرس وأخطر الكلاب في العالم وفقا لمنظمة CDC العالمية لرعاية الكلاب، ويعد كلب البيتبول من الكلب ممتلئ الجسم والعضلات، هو كلب من اقوى الكلاب فى العالم نظرا لقوة جسدية، يزن كلب البيتبول 30 كيلو جرام مما يجعله خطرا عندما يهجم على شخص، كلب البيتبول هو كلب هجين من عدة فصائل، يعد كلب البيتبول من اشرس الكلاب فى العالم ويتميز بقوة كبيرة وكأنه ولد من اجل للقتال فقط.



يعرف كلاب كوكيجن بعدة اسماء مثل "كلب القوقازي أو أوفتشاركا"، يتميز كل الكوكيجن بالشجاعة والقوة والعزيمة، ولكن اذا لما يتم تدريبه بشكل مناسب فيصبح خطير جدا وذلك لان كلاب كوكيجن يتميز بجسم قوي وكبير للغاية مما يجعله من اشرس الكلاب فى العالم.



ويعد كلب الروت وايلر من أشرس وأخطر الكلاب في العالم نظرا لقوة جسدية كلب الروت، هو كلب متطور جينيا للحماية الرعي ووتظهر خطورة كلب الروت اذا تم اهمالها او من سوء معاملتها، أو إذا لم يتم تدريبها بالشكل المناسب، كلب الروت وايلر يمتلك قوة لا يستهان بها.



تتميز كلاب الدوبر مان بوفائها وذكائها، تعد كلاب الدوبر مان من أفضل الكلاب الحراسة والتي لا تهاجم إذا شعرت بخطر يحيط بأصحابها وممتلكاتهم. موطنها الأصلي ألمانيا سنة 1890 وقد طورها رجل يدعى اسمه كارل فريدرش لويس دوبر مان، وهو كان رجل يقوم بجمع الضرائب ولكن كان يحتاج كلب يقوم بحمايته من اللصوص، ويزن كلب الدوبر من 30 الى 40 كيلو جرام، وبالرغم من استخدام كلاب الدوبر مان كا كلب بوليسي، إلا أنه يكره الغرباء والكلاب الاخرى ذلك نظرا لحجمه وقوته يدخل كلب الدوبر مان ضمن قائمة أخطر 5 كلاب في العالم.



يعد كلب الدوجو الأرجنتينو من أضخم الكلاب ولونها أبيض ويمتلك بنية عضلية قوية وموطنها الأصلي الأرجنتين من أجل أن مسابقات الصيد الكبيرة وهي صيد الخنزير البري والفهود وبالرغم من أن كل الدوجو الارجنتينو من الفصائل الغير عنيفة مع البشر إلا أن يمنع دخول كل الدوجو الارجنتينو