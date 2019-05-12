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كارول سماحة: أنا ست طبيعية.. وعمري ما اشتريت متابعين لي على السوشيال ميديا

الأحد 12/مايو/2019 - 03:30 ص
كارول سماحة: أنا ست طبيعية.. وعمري ما اشتريت متابعين لي على السوشيال ميديا
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مريم الشريف
 
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أكدت المطربة اللبنانية كارول سماحة، أن هناك علاقة جيدة تربطها مع الفنانة نانسي عجرم ونجوى كرم بالنسبة لباقي زملائها في الوسط الفني.

وجددت تأكيدها خلال الجزء الثاني من لقائها فى برنامج "عايشة شو" على قناة "القاهرة والناس"، أنها لم تفكر فى حياتها فى شراء متابعين لها عبر مواقع السوشيال ميديا.

وأضافت "أنا ست طبيعية وعمرى ما اشترت متابعين لى على تويتر ولا أحب أكذب على نفسي".


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