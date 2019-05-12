5 اختراعات مذهلة





في النهاية التطور والوصول إلى هذا المستوى من العلم والمعرفة هو غريزة للبقاء وجعل الحياة اسهل سواء كانت في المستقبل القريب او البعيد،ومن منا لا يمتلك قائمة الـ 5 اختراعات مذهلة تتمنى الحصول عليها مهما كان ثمنها.

لا شك أنه مع التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم بشكل مستمر زادت وتطورت الرغبات في الحصول علي أحدث أو ربما أغرب وأثمن الاختراعات التي توصلنا لها حتى الآن مهما كان ثمنها.يعد هذا الجهاز يعد من أهم الإختراعات التي شهدها عالمنا بالنسبة لكل محبي التقاط والاحتفاظ بذكريات خاصة للحظة ما،كما أنه يمكن لن يتمكن مشاهير ومحبي برامج السوشيال ميديا الإستغناء عنه أو ترك فرصة الحصول على مثل هذا الجهاز لذا يعد جهاز الذاكرة المثالية على قائمة 5 اختراعات مذهلة تتمنى الحصول عليها مهما كان ثمنها.من منا لا يريد الإتصال الدائم بالأقارب او العائلة أو الأصدقاء جهاز invesawear سهل هذا الإتصال وجعله شبه دائم او دائم تماما ويمكن الإعتماد عليه في حالات الطوارئ لذا يعد هذا الجهاز من قائمة 5 اختراعات مذهلة تتمنى الحصول عليها مهما كان ثمنها.تدخل حقيبة السفر Modo Bag ضمن قائمة الـ 5 اختراعات مذهلة تتمنى الحصول عليها مهما كان ثمنها خصوصا لمحبي السفر. فمن منا لا يتمنى أن يخفف من هم حمل الأمتعة الثقيلة طوال فترة تنقله كانت Modo Bag خير رفيق للرحلات المستمرة.ويعد هذا الاختراع المستقبلي سيصبح من أكثر 5 اختراعات مذهلة تتمنى الحصول عليها مهما كان ثمنها فمن منا لا يتمنى أن تصبح بعضا من أفلام الخيال العلمي حقيقة كأن تسير الأطباق.تطور التكنولوجيا الكبير جعل العلماء يحققون أشياء كانت بالنسبة لنا خيالات مستحيلة التطور التكنولوجي سار بنا إلى اختراع إنسان آلي يستطيع المشي والتحرك وتأدية مهام بسهولة في الأوساط التي يتواجد فيها البشر من منا لا يحلم بإمتلاك مثل هذا الإختراع وجعله ضمن قائمة الـ 5 اختراعات مذهلة تتمنى الحصول عليها مهما كان ثمنها.