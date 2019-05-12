5 اختراعات مذهلة تتمنى الحصول عليها مهما كان ثمنها
الأحد 12/مايو/2019 - 03:17 ص
الفجر
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لا شك أنه مع التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم بشكل مستمر زادت وتطورت الرغبات في الحصول علي أحدث أو ربما أغرب وأثمن الاختراعات التي توصلنا لها حتى الآن مهما كان ثمنها.
5 اختراعات مذهلة
جهاز الذاكرة المثالية perfect memory
يعد هذا الجهاز يعد من أهم الإختراعات التي شهدها عالمنا بالنسبة لكل محبي التقاط والاحتفاظ بذكريات خاصة للحظة ما،كما أنه يمكن لن يتمكن مشاهير ومحبي برامج السوشيال ميديا الإستغناء عنه أو ترك فرصة الحصول على مثل هذا الجهاز لذا يعد جهاز الذاكرة المثالية على قائمة 5 اختراعات مذهلة تتمنى الحصول عليها مهما كان ثمنها.
Invesawear
من منا لا يريد الإتصال الدائم بالأقارب او العائلة أو الأصدقاء جهاز invesawear سهل هذا الإتصال وجعله شبه دائم او دائم تماما ويمكن الإعتماد عليه في حالات الطوارئ لذا يعد هذا الجهاز من قائمة 5 اختراعات مذهلة تتمنى الحصول عليها مهما كان ثمنها.
حقيبة السفر Modo Bag
تدخل حقيبة السفر Modo Bag ضمن قائمة الـ 5 اختراعات مذهلة تتمنى الحصول عليها مهما كان ثمنها خصوصا لمحبي السفر. فمن منا لا يتمنى أن يخفف من هم حمل الأمتعة الثقيلة طوال فترة تنقله كانت Modo Bag خير رفيق للرحلات المستمرة.
الأطباق المستقبلية
ويعد هذا الاختراع المستقبلي سيصبح من أكثر 5 اختراعات مذهلة تتمنى الحصول عليها مهما كان ثمنها فمن منا لا يتمنى أن تصبح بعضا من أفلام الخيال العلمي حقيقة كأن تسير الأطباق.
الروبوتات
تطور التكنولوجيا الكبير جعل العلماء يحققون أشياء كانت بالنسبة لنا خيالات مستحيلة التطور التكنولوجي سار بنا إلى اختراع إنسان آلي يستطيع المشي والتحرك وتأدية مهام بسهولة في الأوساط التي يتواجد فيها البشر من منا لا يحلم بإمتلاك مثل هذا الإختراع وجعله ضمن قائمة الـ 5 اختراعات مذهلة تتمنى الحصول عليها مهما كان ثمنها.
في النهاية التطور والوصول إلى هذا المستوى من العلم والمعرفة هو غريزة للبقاء وجعل الحياة اسهل سواء كانت في المستقبل القريب او البعيد،ومن منا لا يمتلك قائمة الـ 5 اختراعات مذهلة تتمنى الحصول عليها مهما كان ثمنها.
5 اختراعات مذهلة
جهاز الذاكرة المثالية perfect memory
يعد هذا الجهاز يعد من أهم الإختراعات التي شهدها عالمنا بالنسبة لكل محبي التقاط والاحتفاظ بذكريات خاصة للحظة ما،كما أنه يمكن لن يتمكن مشاهير ومحبي برامج السوشيال ميديا الإستغناء عنه أو ترك فرصة الحصول على مثل هذا الجهاز لذا يعد جهاز الذاكرة المثالية على قائمة 5 اختراعات مذهلة تتمنى الحصول عليها مهما كان ثمنها.
Invesawear
من منا لا يريد الإتصال الدائم بالأقارب او العائلة أو الأصدقاء جهاز invesawear سهل هذا الإتصال وجعله شبه دائم او دائم تماما ويمكن الإعتماد عليه في حالات الطوارئ لذا يعد هذا الجهاز من قائمة 5 اختراعات مذهلة تتمنى الحصول عليها مهما كان ثمنها.
حقيبة السفر Modo Bag
تدخل حقيبة السفر Modo Bag ضمن قائمة الـ 5 اختراعات مذهلة تتمنى الحصول عليها مهما كان ثمنها خصوصا لمحبي السفر. فمن منا لا يتمنى أن يخفف من هم حمل الأمتعة الثقيلة طوال فترة تنقله كانت Modo Bag خير رفيق للرحلات المستمرة.
الأطباق المستقبلية
ويعد هذا الاختراع المستقبلي سيصبح من أكثر 5 اختراعات مذهلة تتمنى الحصول عليها مهما كان ثمنها فمن منا لا يتمنى أن تصبح بعضا من أفلام الخيال العلمي حقيقة كأن تسير الأطباق.
الروبوتات
تطور التكنولوجيا الكبير جعل العلماء يحققون أشياء كانت بالنسبة لنا خيالات مستحيلة التطور التكنولوجي سار بنا إلى اختراع إنسان آلي يستطيع المشي والتحرك وتأدية مهام بسهولة في الأوساط التي يتواجد فيها البشر من منا لا يحلم بإمتلاك مثل هذا الإختراع وجعله ضمن قائمة الـ 5 اختراعات مذهلة تتمنى الحصول عليها مهما كان ثمنها.
في النهاية التطور والوصول إلى هذا المستوى من العلم والمعرفة هو غريزة للبقاء وجعل الحياة اسهل سواء كانت في المستقبل القريب او البعيد،ومن منا لا يمتلك قائمة الـ 5 اختراعات مذهلة تتمنى الحصول عليها مهما كان ثمنها.
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