"180 دقيقة فقط".. أقصر ساعات الصيام 2019 في هذه القرية

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اقصر ساعات الصيام في العالم قد تداولت العديد من مواقع عربية كثيرة الحديث عن قرية “وكان”، التي ترتفع 2000 متر فوق سطح البحر، أن شروق شمس الصباح الساعة 11 صباحا والغروب الساعة الثانية والنصف ظهرا.



"وكان" هي قرية مأهولة بالسكان تقع في مقاطعة نخل، التي تتبع لمحافظة جنوب الباطنة في سلطنة عمان. يبلغ سكانها 300 نسمة فقط.



وشاع الخبر أن صيام شهر رمضان الحالي في قرية “وكان” لا يتعدى 3 ساعات فقط فيما تبلغ ساعات الصيام في أغلب دول المنطقة العربية 15 ساعة.



وزاد الكلام عن قرية “وكان” الجبلية التي تقع في سلطنة عمان، في وادي مستل بالتحديد، التي لا تبعد الا 135 من الكيلو مترات عن العاصمة مسقط، التي يبلغ ساعات الصيام فيها 15 ساعة تقريبا.



وجاء التفسير لذلك ان ساعات الصيام لاي يوم هو من ساعات الفجر الاولى الخيط الابيض، الى غروب شمس النهار، فكون ان الشمس حجبت بعائق يمنع ظهورها من جبال او مرتفعات، لا يعني انها قد غربت، فطبيعة هذه القرية التي تقع في وادٍ جبلي عميق يحجب اشعة الشمس بعد انكسارها عن كبد السماء في الساعه 2.30 نهارا، هذا لا يعني ان الشمس قد غربت.



واكد سكان القرية انهم يصومون 15 ساعة في شهر رمضان، يمسكون مع اذان الفجر ويفطرون مع اذان المغرب، مما ينفي المتداول عن هذه القرية من معلومات في المواقع الالكترونية والانتر نت.