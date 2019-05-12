بدرية طلبة: "انتصار أكثر حد بيضحكني"
الأحد 12/مايو/2019 - 03:07 ص
نعيم يوسف
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وصفت الفنانة بدرية طلبة، صديقتها الفنانة انتصار بأنها "كوميديانة رائعة جدًا"، مضيفة: "انتصار أكثر واحدة بتضحكني، والكوميدي صعب حد يضحكه".
وقالت "طلبة"، في لقاء مع برنامج "سيرة الحبايب"، المذاع على شاشة قناة "TeN" الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد وتشاركه الفنانة جيهان خليل: "في برنامجنا كنت أنا الوحيدة اللي أضحك على انتصار لأني فاهمة إفيهاتها، بعكس باقي المقدمين في البرنامج معنا".
وأشارت إلى أن أفضل عمل للفنانة انتصار مسلسل "ذات" للمخرجة كاملة أبو ذكري، حيث أن "انتصار عملت الدور ببراعة ومهارة"، وقامت أيضًا بدور رائع في فيلم واحد صفر.
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