موعد أهم مباريات اليوم الأحد 12 مايو والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الأحد 12 مايو بعض المباريات في الدوريات الأوروبية المختلفة، والتي تعد حاسمة في مشوار جميع البطولات على مستوى العالم.

ويرصد لكم " الفجر الرياضي" أهم مباريات اليوم الأحد 12 مايو في جميع المنافسات العالمية والأفريقية والعربية.

- الدوري الإنجليزي

ليفربول vs ولفرهامبتون .. في الساعة 4 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.

برايتون vs مانشستر سيتي .. في الساعة 4 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.

ليستر سيتي vs تشيلسي .. في الساعة 4 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 4 HD.

مانشستر يونايتد vs كارديف سيتي .. في الساعة 4 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 5 HD.

بيرنلي vs أرسنال ..في الساعة 4 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 6 HD.

توتنهام هوتسبير vs إيفرتون .. في الساعة 4 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 7 HD.

- الدوري الإسباني

برشلونة vs خيتافي .. في الساعة 6:30 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD.

ريال مدريد vs ريال سوسيداد .. في الساعة 6:30 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.

أتليتكو مدريد vs إشبيلية .. في الساعة 6:30 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 7 HD.

- الدوري الإيطالي

سبال vs نابولي .. في الساعة 6 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 4 HD.

روما vs يوفنتوس .. في الساعة 8:30 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 4 HD.

- الدوري المصري

الداخلية vs الزمالك .. في الساعة 10 مساءً عبر قناة أون سبورت الرياضية.