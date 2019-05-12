21 ساعة.. أطول فترة صيام في العالم

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سجلت الدنمارك أطول فترة صيام في العالم، حيث سيصوم المسلمين في دولة الدنمارك ما يقارب 21 ساعة، علما انه يتم تحديد ساعات الصيام حسب خطوط الطول ودوائر العرض،وموقع الدولة قربها او ابعدها عن خط الاستواء.



وبحسب ما سبق ذكره بخصوص كيفية التحديد، فإن ايسلندا هي ثاني دولة لمدة الصيام حيث سيصوم المسلمين في دولة ايسلندا ما يقارب 20 ساعة، تليها دولة السويد والنرويج حيث يقدر وقت الصيام فيهن 19.50 ساعة، وذلك حسب الخارطة العالمية.



وبعض الدول الأخرى مثل، هولندا وبلجيكا 18 ساعة و30 دقيقة، وإسبانيا 17 ساعة و30 دقيقة، وإنجلترا وألمانيا 16 ساعة و30 دقيقة، وتكون مدة الصيام في الولايات المتحدة ودولة فرنسا ودولة إيطاليا 16 ساعة.



وتعد الدول العربية مدة الصوم فيها متوسط بمعدل 15 ساعة، بينما في الدول الأوروبية يصوم المسلمون أكثر من 21 ساعة كما هو الحال بالدنمارك، و20 ساعة في دولة فرنسا حتى تصل إلى 16 ساعة.

