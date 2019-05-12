أغرب 10 حقائق لا تعرفها عن كوكب اليابان

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تتكون اليابان من مجموعة من الجزر، تقع في شرق اسيا، 11% فقط من الأراضي الصالحة للزراعة في اليابان، وتعد اليابان من اكثر الدول التى تتعرض الى زلازل فى العالم. وتعد اليابان واحدة من أكثر الدول تطورا فى العالم، وفى هذا المقال سنتعرف عن اغرب 10 حقائق لن تصدقيها عن كوكب اليابان.



وتتكون من 6852 جزيرة منهم 4 جزر رئيسية وهم هوكايدو وشيكوكو وهونشو وكيوشو التي تعتبر البر الرئيسي لليابان.



وتعتبر القطارات في اليابان هي أكثر القطارات دقة فى العالم ويعد متوسط زمن تأخير القطارات هى اقل من 10 ثوانى.



كما تعد اليابان من أكثر الدول التى تستخدم فيها الهواتف المقاومة للماء وهناك أكثر من 90% من الهواتف المقاومة للماء فى اليابان فقط لان الشباب فى اليابان مدمنون على الهواتف، لدرجة انهم يستخدمونها أثناء الاستحمام.



وتعد من أكثر الدول التى تستخدم آلات البيع التى توفر كل شى مثل السجائر والمياه والاطعمة ومشروبات الطاقة والفاكهة والشاي والقهوة والمشروبات الغازية وهناك الكثير من الاشياء التى تبيعها الآلات في اليابان.



كما يعد النوم فى اليابان أثناء ساعات العمل مقبولا، لأنه يدل على الإرهاق نتيجة العمل الشاق وبجدية.



وتعتبر من أكثر الدول التى بها بركان وهناك فى اليابان ما يقارب 110 بركان نشط من مجموع 1500 بركان نشط حول العالم.



كما يمكنك أن تقدم الاعتذار بأكثر من طريقة فهناك أكثر من 20 طريقة لتقديم الاعتذار باللغة اليابانية، ويبلغ متوسط العمر إلى 83.7 سنة، ويعد هذا أعلى معدل في العالم، ومن علامات عدم الاحترام هي أن تعطي البقشيش، وتعد وقاحة تجاه الشخص الذى يخدمك.



وتعد اليابان من أكثر الدول التى يعيش فيها اشخاص يزيد عمرهم عن مائة عام فهناك فى اليابان ما يقارب 50.000 الف شخص يزيد عمرهم فى اليابان.



واليابان من أفضل الدول على مستوى العالم من حيث الاقتصاد والتطور ومن افضل الدول في الصناعة فهي تصنع العديد من الأشياء ومن أشهر هذه الأشياء هي السيارات، ويعد سبب أن كوكب اليابان من الدول المتقدمة هي أنهم يحترمون الوقت فهناك لكل شيء وقت وهذا من أهم أسباب دول اليابان.

