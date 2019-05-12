طبيب تونس يعلن غياب فرجاني ساسي عن نهائي الكونفدرالية

تحددث سهيل الشملي طبيب المنتخب التونسي عن إصابة فرجاني ساسي لاعب فريق الزمالك وإمكانيات لحاقه بنهائي الكونفدرالية.

وقال طبيب المنتخب خلال تصريحات لبرنامج ملعب أفريقيا الذي يقدمه أحمد بلال عبر قناة المصرية: "إنه من الصعب لحاق فرجاني ساسي بنهائي الكونفدرالية مع الزمالك".

وعن حالة ساسي، أكد أن هناك تحسن كبير في حالته، وأنه سيبدأ في تدريبات الكرة بعد أسبوعين من الآن.

وأشار الشملي إلى أن فرجاني ساسي سيكون جاهز للمشاركة مع منتخب تونس في بطولة أمم إفريقيا والتي تستضيفها مصر.