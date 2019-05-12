مباراة الزمالك في نهائي الكونفدرالية القادمة.. تعرف على المواعيد والقنوات الناقلة

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يواجه نادي الزمالك فريق نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية لبطولة الكونفدرالية الأفريقية 2019 والتي تنقسم لمباراتي ذهاب وعودة، مباراة الزمالك في نهائي الكونفدرالية القادمة الذهاب تقام يوم الأحد 19 مايو 2019 على ملعب مدينة بركان البلدي بالمغرب، بينما تقام مباراة العودة يوم الأحد 26 مايو 2019 على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، زار الزمالك المغرب مرتين خلال تلك النسخة من الكونفدرالية، وتعادل في المرتين، في المرة الاولى تعادل 0-0 مع اتحاد طنجة بدور 32 الثاني، وفي المرة الثانية تعادل بنفس النتيجة مع حسنية أغادير في دور ربع النهائي.قام الاتحاد المصري لكرة القدم بتأجيل لقاء الزمالك مع الإنتاج الحربي بالدوري، حتى يتسنى للزمالك السفر مبكرا للمغرب، للاستعداد جيدا لمباراة الذهاب يوم الأحد القادم 19 مايو، حيث من المرتقب أن يسافر الزمالك من القاهرة إلى المغرب على متن طائرة خاصة لتجنب إرهاق نجوم الفريق قبل المقابلة الهامة وخلال تلك الفترة من نهاية الموسم والتي ينافس فيها الفريق على لقب الدوري إلى جانب لقب الكونفدرالية.رئيس نادي الزمالك، توجه بالشكر للسيد أحمد أحمد رئيس الاتحاد لأفريقي لكرة القدم، بعد استجابة الأخير لطلب الزمالك بتغيير حكم مباراة الذهاب في بركان، مباراة النهائي الذهاب ستكون منقولة على قناة بى إن سبورتس، موعد مباراة الزمالك في نهائي الكونفدرالية الذهاب ستكون في الأوقات التالية: