ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"الليلة الكبيرة" تحشد المواطنين.. والتهامي ينشد في حب الرسول بحضور قيادات وزارة الثقافة (صور)

الأحد 12/مايو/2019 - 02:46 ص
الليلة الكبيرة تحشد المواطنين.. والتهامي ينشد في حب الرسول بحضور قيادات وزارة الثقافة (صور)
Advertisements
طباعة
سعد نبيل
 
Advertisements

انطلقت مساء أمس فعاليات خيمة "هل هلالك" الرمضانية التي ينظمها قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة الفنان خالد جلال، حيث بدأت بالعودة إلى التراث والموروث الفني الذي ظل خالدًا عبر عقود من الزمان من خلال رائعة الراحلين صلاح جاهين وسيد مكاوي، عرض عرائس "الليلة الكبيرة" إخراج الراحل صلاح السقا، ومن إنتاج البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار.


وخطفت الورش الفنية للأطفال الأضواء والهادفة إلى تنمية قدراتهم الفنية والإبداعية بتعليمهم الرسم والتلوين وصناعة الفوانيس، كما قدم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان عادل عبده فقرات لنجوم السيرك القومي الذين قدموا مجموعة من الألعاب الفنية بعثت البهجة بين الجمهور.

واختتمت الليله الأولي بالإنشاد في حب الرسول ومناجاة مع الله تألق خلالها المنشد الصوفي محمود التهامي، بمجموعة من الابتهالات التي تؤكد علي سماحة الدين الاسلامي وتحض علي مكارم الاخلاق.


"الليلة الكبيرة" تحشد المواطنين.. والتهامي ينشد في حب الرسول بحضور قيادات وزارة الثقافة (صور)
"الليلة الكبيرة" تحشد المواطنين.. والتهامي ينشد في حب الرسول بحضور قيادات وزارة الثقافة (صور)
"الليلة الكبيرة" تحشد المواطنين.. والتهامي ينشد في حب الرسول بحضور قيادات وزارة الثقافة (صور)
"الليلة الكبيرة" تحشد المواطنين.. والتهامي ينشد في حب الرسول بحضور قيادات وزارة الثقافة (صور)
"الليلة الكبيرة" تحشد المواطنين.. والتهامي ينشد في حب الرسول بحضور قيادات وزارة الثقافة (صور)
"الليلة الكبيرة" تحشد المواطنين.. والتهامي ينشد في حب الرسول بحضور قيادات وزارة الثقافة (صور)
"الليلة الكبيرة" تحشد المواطنين.. والتهامي ينشد في حب الرسول بحضور قيادات وزارة الثقافة (صور)
"الليلة الكبيرة" تحشد المواطنين.. والتهامي ينشد في حب الرسول بحضور قيادات وزارة الثقافة (صور)
"الليلة الكبيرة" تحشد المواطنين.. والتهامي ينشد في حب الرسول بحضور قيادات وزارة الثقافة (صور)
"الليلة الكبيرة" تحشد المواطنين.. والتهامي ينشد في حب الرسول بحضور قيادات وزارة الثقافة (صور)
"الليلة الكبيرة" تحشد المواطنين.. والتهامي ينشد في حب الرسول بحضور قيادات وزارة الثقافة (صور)
"الليلة الكبيرة" تحشد المواطنين.. والتهامي ينشد في حب الرسول بحضور قيادات وزارة الثقافة (صور)
"الليلة الكبيرة" تحشد المواطنين.. والتهامي ينشد في حب الرسول بحضور قيادات وزارة الثقافة (صور)
"الليلة الكبيرة" تحشد المواطنين.. والتهامي ينشد في حب الرسول بحضور قيادات وزارة الثقافة (صور)
"الليلة الكبيرة" تحشد المواطنين.. والتهامي ينشد في حب الرسول بحضور قيادات وزارة الثقافة (صور)
"الليلة الكبيرة" تحشد المواطنين.. والتهامي ينشد في حب الرسول بحضور قيادات وزارة الثقافة (صور)
"الليلة الكبيرة" تحشد المواطنين.. والتهامي ينشد في حب الرسول بحضور قيادات وزارة الثقافة (صور)
"الليلة الكبيرة" تحشد المواطنين.. والتهامي ينشد في حب الرسول بحضور قيادات وزارة الثقافة (صور)
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
الداخلية
-
x
22:00
-
الزمالك
الدوري الإيطالي
روما
-
x
20:30
-
يوفنتوس
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
-
x
16:00
-
تشيلسي
ليفربول
-
x
16:00
-
وولفرهامبتون
مانشستر يونايتد
-
x
16:00
-
كارديف سيتي
توتنهام هوتسبير
-
x
16:00
-
إيفرتون
بيرنلي
-
x
16:00
-
آرسنال
برايتون
-
x
16:00
-
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني
برشلونة
-
x
18:30
-
خيتافي
ريال سوسييداد
-
x
18:30
-
ريال مدريد
فالنسيا
-
x
18:30
-
ديبورتيفو ألافيس
أتلتيكو مدريد
-
x
18:30
-
إشبيلية