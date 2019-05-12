"الليلة الكبيرة" تحشد المواطنين.. والتهامي ينشد في حب الرسول بحضور قيادات وزارة الثقافة (صور)

انطلقت مساء أمس فعاليات خيمة "هل هلالك" الرمضانية التي ينظمها قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة الفنان خالد جلال، حيث بدأت بالعودة إلى التراث والموروث الفني الذي ظل خالدًا عبر عقود من الزمان من خلال رائعة الراحلين صلاح جاهين وسيد مكاوي، عرض عرائس "الليلة الكبيرة" إخراج الراحل صلاح السقا، ومن إنتاج البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار.









وخطفت الورش الفنية للأطفال الأضواء والهادفة إلى تنمية قدراتهم الفنية والإبداعية بتعليمهم الرسم والتلوين وصناعة الفوانيس، كما قدم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان عادل عبده فقرات لنجوم السيرك القومي الذين قدموا مجموعة من الألعاب الفنية بعثت البهجة بين الجمهور.





واختتمت الليله الأولي بالإنشاد في حب الرسول ومناجاة مع الله تألق خلالها المنشد الصوفي محمود التهامي، بمجموعة من الابتهالات التي تؤكد علي سماحة الدين الاسلامي وتحض علي مكارم الاخلاق.







