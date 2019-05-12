تعرف على أجمل 3 مدن موجودة في فرنسا

1- باريس





قوس النصر: هو قوس موجود في رأس طريق الشانزلزيه بباريس سان جيرمان في فرنسا وهو طريق مليئة بأشجار الجميلة، ويقع في ميدان شارل ديغول، تم بناء قوس النصر عام 1806م بعد انتصار جيش نابليون في معركة أوسترليتز، ويعتبر قوس النصر من اكبر قوس في العالم.



متحف اللوفر: يعتبر المتحف من أهم المتاحف الفنية في العالم، ويوجد المتحف في الضفة الشمالية على نهر السين في باريس عاصمة فرنسا، المتحف من أكبر صالات العرض في العالم، ويضم الكثير من مختلف الحضارات الإنسانية، وكان المتحف في الماضي عبارة عن قلعة تم بناؤها سنة 1190 من قبل فيليب أوغوست، ويصل عدد زوار المتحف سنويا إلى 12 مليون زائر سنويا



2-بوردو

مدينة بوردو الفرنسية هي مدينة من اكبر 10 مدن موجودة في فرنسا حيث تحتل المركز السادة من حيث المساحة، ويوجد بها نهر من اشهر الانهار في فرنسا وهو نهر بوردو، الذي يغذي المزار الموجوده في المدينه، وتم تصنيف المدينة بانها اكبر مدينة التراث العالمي عام 2007م، وذلك مما تتميز به المدينة من جمال تصميم كلاسيكي جميل، وكلاسيكي حضاري.



3 -مارسيليا

تعتبر مدينة مارسيليا مدينه من اجمل المدن الساحلية على البحر المتوسط فعليك المرور بها عندما تهب الى فرنسا فهى تعتبر مدينة جاذبة للسياح ففيها الميناء القديم وتعتبر منطقة الميناء القديم افضل الاماكن من حيث الأطعمه ففيها مجموعة كبيرة من المطاعم والمبانى العمرانيه الجميله والمبانى التاريخية وبها العديد من المتاحف منها المتحف الصغير ويمكنك ايضا التمتع منظر شواطئها الخلابة

تتمتع فرنسا بكثرة الاماكن السياحية بها، وشواطئها الممتدة على البحر الابيض المتوسط كما تتمتع فرنسا ايضا، بمناظر طبيعية خلابة سهول شاسعة تؤثر على القلب والعقل من جملها، وتعتبر فرنسا من الدول الأجمل في قارة أوروبا، ومن اجمل الدول السياحية.في هذا الموضوع سوف نتعرف على اجمل المدن الموجودة في فرنسا حيث يبحث الكثيرون من المسافرين الى فرنسا عن الأماكن التي يذهبون اليها واليوم سوف اعلمكم عن افضل خمس مدن موجودة في فرنسا لعام 2019.تعد مدينة باريس من اجمل المدن الموجودة في فرنسا في الوقت الحالي وهي تقع في الجزء الشمالي الأوسط لفرنسا، وتعد باريس هي العاصمة الرئيسة لدولة فرنسا، وايضا هي تعتبر من ضمن أجمل المدن حول العالم، وتقع أيضا في الناحية الطبيعية بجوار نهر السين، وتكثر بها أشجار الزان، والبلوط يكثر بها، ويوجد بها العديد من الحدائق العامة، والمنتزهات الجميلة التي تجد بها الكثير من العائلات.ومن اجمل الاشياء الموجوده في باريس انها بها الكثير من الاماكن الجميلة التي يأتي إليها السياح من جميع أنحاء العالم لرؤيتها ومن الاماكن الموجوده في باريس.برج إيفل: يعتبر برج ايفل من اشهر الاماكن الموجودة في فرنسا، ويقع في العاصمة باريس، ويعتبر برج ايفل برج مرتفعا حيث يعد طوله 300 م، حيث تم انشائها عام 1889م.