"​الصحة" تبحث عن أطباء: اليوم بـ1650 جنيها بمستشفى الهرم.. و1400 بمعهد ناصر

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دائما نقدم لكم الجديد عن الوظائف في القطاع الحكومي والخاص، حيث أعلن مستشفى الهرم التخصصي، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة عن حاجته لعدد من الأطباء في 4 تخصصات.



وتشمل هذه التخصصات: “أخصائي رعاية مركزة وقلب، أخصائي تخدير، أخصائي طوارئ، طبيب مقيم حاصل على الجزء الأول من الزمالة أو الماجستير في التخصصات المذكورة”.



وحددت المستشفى 1650 جنيهًا للأخصائي مقابل الشفت (24 ساعة)، و1350 جنيهًا للطبيب الحاصل على الجزء الأول من الزمالة أو الماجستير.



كما أعلن مستشفى معهد ناصر احتياجه لشغل وظائف أطباء رعاية مركزة، وتشمل الوظائف “أخصائي رعاية مركزة، وطبيب مقيم رعاية مركزة”، على أن تكون قيمة الشفت (24 ساعة)، لأخصائي الرعاية 1400 جنيه، وللطبيب المقيم رعاية مركزة حاصل على الجزء الأول 1000 جنيه، والطبيب المقيم رعاية مركزة 800 جنيه.

