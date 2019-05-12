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هشام عباس يشعل أجواء حفله بإحدى الخيام الرمضانية (صور)

الأحد 12/مايو/2019 - 02:28 ص
هشام عباس يشعل أجواء حفله بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
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عبدالحافظ حمدي
 
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أشعل المطرب هشام عباس، حفله الفني بإحدى الخيام الرمضانية فى حضور العديد من نجوم المجتمع والصحافة والإعلام، فيما رحبت بالحضور السيدة هالة صبري.

هشام حضر الحفل بصحبة فرقته الموسيقية، وتألق على مدار أكثر من ساعة ونصف فى تقديم عدد من أغانيه المتميزة والشهيرة.

وقدم عباس أغاني: “يلا نكمل لمتنا، حبتها”، حلال عليك، عينيها السود، يتربى فى عزو، حبيبى ده، ناري نارين، فينه،أنا وأنا، قول عليا مجنون، يا ليلة، شوفي”.

هشام عباس يشعل أجواء حفله بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
هشام عباس يشعل أجواء حفله بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
هشام عباس يشعل أجواء حفله بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
هشام عباس يشعل أجواء حفله بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
هشام عباس يشعل أجواء حفله بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
هشام عباس يشعل أجواء حفله بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
هشام عباس يشعل أجواء حفله بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
هشام عباس يشعل أجواء حفله بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
هشام عباس يشعل أجواء حفله بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
هشام عباس يشعل أجواء حفله بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
هشام عباس يشعل أجواء حفله بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
هشام عباس يشعل أجواء حفله بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
هشام عباس يشعل أجواء حفله بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
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