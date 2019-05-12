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وظائف خالية من الشركة الأفريقية للأمن والحراسة لتأمين بطولة كأس الأمم في مصر.. تعرف على التفاصيل

الأحد 12/مايو/2019 - 04:57 ص
وظائف خالية من الشركة الأفريقية للأمن والحراسة لتأمين بطولة كأس الأمم في مصر.. تعرف على التفاصيل
كأس الأمم الأفريقية
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الفجر
 
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أعلنت الشركة الأفريقية للأمن والحراسة، حاجتها لعدد من الوظائف الخالية للمشاركة في تأمين بطولة كأس الأمم الأفريقية برواتب مجزية، فضلًا عن مميزات أخرى من تدريب وتأمينات اجتماعية وتوفير الزي الموحد والوجبات.

وأوضحت الشركة الأفريقية للأمن والحراسة أنه يمكن للمتقدم للوظيفة عن طريق الاستفسار والتقديم على ٠١٠١٨٥٥٦٥٧٤– ٠١٢٠٥٩٢٢٢٦٨– ٠١٢٠٥٩٤٩٩٩٣– ٠١٢٧٠٧٧٠٠٢٠.

ومن يرغب في التقدم للوظيفة عليه التوجه إلى مقر الشركة: 21 شارع محمد على البقلي – ميدان المحكمة – مصر الجديدة – القاهرة.

من جهتها، كشفت آية حسام مسؤول الموارد البشرية بالشركة الأفريقية الخاصة بالأمن والحراسة، عن تفاصيل وشروط الوظائف المطلوبة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “صباح الورد”على قناة “ten”.

وأوضحت حسام، أنه على المتقدم للوظيقة تقديم المؤهل وصورة البطاقة وشهادة الميلاد والموقف من التجنيد، مشيرة إلى أن الرواتب بحد أدنى 3 آلاف جنيه في حالة عدم وجود خبرة، ويزيد حسب عدد سنوات الخبرة وقدرات وخبرات المتقدم، مبينة أن العمل سيكون مستمرًا من بداية مايو حتى نهاية بطولة أمم أفريقيا والتي من المقرر أن تبدأ يونيو المقبل.
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