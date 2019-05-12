وظائف خالية في الحكومة المصرية لشهر مايو 2019

وظائف الحكومة المصرية



وظائف وزارة النقل:



شروط التقديم بالوظائف:



وظائف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي:



شروط التقديم بالوظائف:



وظائف وزارة التنمية المحلية:



شروط التقديم بالوظائف:



تعلن الحكومة المصرية كافة إعلانات الوظائف الخالية المتاحة بها من خلال موقع بوابة الحكومة الإلكترونية، الذي يختص بعرض الوظائف الحكومية الخالية بمختلف التخصصات، وكذلك الشروط والخبرات والمستندات المطلوبة ومواعيد التقدم لتلك الوظائف.رئيس الإدارة المركزية لشئون النقل البحري.حاصل على مؤهل عالي مناسب.تتاح تلك الوظائف للجنسين.القدرة على القيادة والتوجيه.​اجتياز البرنامج التأهيلي الخاص بالترقي لوظائف رؤساء الإدارات المركزية.قضاء مدة بينية لا تقل عن عام في وظائف من الدرجة الأدنى.علما بأن فترة التقدم لتلك الوظائف خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، وذلك في الفترة من 14-4-2019 وحتى 13-5-2019.مدير عام منطقة الفيوم.حاصل على مؤهل عالي مناسب.تتاح تلك الوظائف للجنسين.القدرة على القيادة والتوجيه.اجتياز البرنامج التدريبي لشغل الوظيفة.قضاء مدة بينية لا تقل عن عامين في وظائف من الدرجة الأدنى مباشرة.علما بأن فترة التقدم لتلك الوظائف خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، وذلك في الفترة من 16-4-2019 وحتى 15-5-2019.وكيل أول وزارة.حاصل على مؤهل عالي مناسب.تتاح تلك الوظائف للجنسين.قضاء مدة بينية لا تقل عن عام في وظائف من الدرجة الأدنى، وذلك للمتقدمين من داخل الجهاز الإداري للدولة.قضاء مدة لا تقل عن 18 عامًا، وذلك للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة.علما بأن فترة التقدم لتلك الوظائف خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، وذلك في الفترة من 16-4-2019 وحتى 16-5-2019.كما يمكن الإطلاع على الوظائف التي تعلن عنها وزارة القوى العاملة والهجرة من خلال النشرة القومية للتشغيل، وذلك عبر موقع وزارة القوى العاملة الإلكتروني الرسمي، حيث يختص ذلك الموقع بعرض كافة الوظائف المتاحة، وكذلك تسجيل طلبات راغبي العمل داخل جمهورية مصر العربية وفي خارج البلاد أيضًا من